'OSEĆAM SRAM I BES' Oglasila se Nina Badrić nakon što je Sud Severini oduzeo SINA! 'Pretužno i prestrašno'

Ne mpože da se pomiri sa injenicom!

Pevačici Severini Vučković, je odlukom Vrhovnog suda u potpunosti oduzeto starateljstvo nad sinom Aleksandrom.

Dete je pripalo ocu, Milanu Popoviću, a ova vest je mnoge razbesnela, jer dete nije sa majkom.

Sada se putem Instagrama oglasila i njena koleginica Nina Badrić, duboko pogođena ovom nepravdom.

- Severina će odlukom Vrhovnog suda sina viđati utorkom i četvrtkom od 16 do 20 časova i svaki drugi vikend, subotu i nedelju. Zbog proceduralne greške. I nekoga ko uopšte ne živi u gradu u kojem dete ide u školu. Osećam bespomoćnost, sram i bes. Ne mogu ni zamisliti kako je njima, a pitam se ko može zaštititi njeno dete prema kojem se zaista odnose, kao prema vreći krompira. Pretužno i prestrašno - napisala je ona.

- Boriću se do zadnje kapi krvi za svoje dete, bez kojeg sam bila 20 meseci, nećete se igrati s mojim detetom. S kojim pravom. Moje dete nije vreća krompira s kojim ćete trgovati. Pojednostavljeno, ovo može značiti da ću ponovo svoje dete, koje sam rodila, odgajam, školujem, koje je živelo sa mnom od rođenja, viđati utorkom i četvrtkom od 16 do 20 časova i svaki drugi vikend, subotu i nedelju. Nećete me više zafrkavati i protiviti želji deteta. Ono živi i ide u školu u Zagrebu, za razliku od njegovog oca. Sramota me ove države da se ovakve stvari rade detetu, da ja ne smem govoriti da ne bih nekoga uvredila. Prošla sam svu golgotu hrvatskog pravosuđa pa ću i ovu Vrhovnoga suda, ali prošla sam je sa svojim detetom. Ja sam tu nebitna. Kao što se sudije štrajkom bore za svoje plate, tako ću se i ja i dalje boriti za svoje dete koje se izjasnilo da želi živeti sa mnom što očito nikoga nije briga, a naročito neke koji su korumpirani - rekla je Severina za "Večernji list".

Autor: Pink.rs