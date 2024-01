UŽIVA SA BAKOM! Sin Aleksandre Prijović provodi dane na planini! Pevačicina svekrva odvela unuka na skijanje, a oko njih IDILA I LUKSUZ!

Muzička zvezda Aleksandra Prijović rešila je da malo predahne nakon brojnih koncerata i nastupa koje je imala krajem 2023. godine.

Njena porodica zimske dane provodi na Kopaoniku, odakle je prvo Prija je podelila zimsku idilu i pogled iz toplog i udobnog doma, a zatim je i njena svekrva Zorica Nakić podelila neodoljive trenutke.

Majka Filipa Živojinovića uživala je sa unukom Aleksandrom u zimskim sportovima.

Zorica je pokazala kako je mali Aki već vešt u skijanju, a njihove predivne porodične trenutke pogledajte na slikama koje se nalaze u okviru teksta.

Podsetimo, Aleksandra Prijović ispričala je nedavno kako ju je u Majamiju Filip Živojinović i verio.

- Da, sedeli smo na plaži i na plaži me i verio. Toliko volim taj grad, valjda zato što smo te prve zajedničke trenutke proveli tamo. Kad smo krenuli da se zabavljamo, ja sam otišla i nekako mi je to tako ostalo u sećenju. Uvek kada idemo, ja se setim toga koliko je, jer naravno, mislim, danas je takođe lepo, ali to nekako, kada smo se upoznali, kada smo te krenuli sa zabavom, uvek se ljudi najviše, najradije sećaju tih trenutaka - kaže Aleksandra a na pitanje da li se nećkala kada je Filip zaprosio odgovara:

- Nisam se nećkala. Šokirala sam se, nisam očekivala. Mada mi je bio sumnjiv, rekao ma nema šanse, sad će baš... Na plaži, sedeli smo na peškiru. Bilo je jako lepo, jako emotivno i pili smo koktele, pa smo zvali naše porodice, onda su svi plakali, naravno. Ko što radi, mi plačemo - rekla je Aleksandra

Autor: pink.rs