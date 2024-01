OVO JE MALO KO ZNAO! Saša Matić otkrio najveću želju svojih roditelja, a onda PROGOVORIO o ocu: BIO E DIKTATOR, PITALI SMO GA KADA ODLAZI!

Neočekivano!

Pevač Saša Matić (45) decenijama je na muzičkoj sceni. Svojim glasom očarao je publiku širom regiona. S obzirom na to da je paralelno muzičku karijeru gradio i njegov brat blizanac Dejan, to je javnosti dodatno bilo zanimljivo i intrigantno.

Uprkos velikoj popularnosti, uspeo je da održi ljubavni mir, te stabilan brak na čemu bi mnoge kolege i druge javne ličnosti mogle da mu pozavide. Pevač je za medije povremeno otkrivao neke pojedinosti iz svog života. Tako je svojevremo pričao o detinjstvu i odrastanju, te tome kako su njega i Dejana vaspitavali roditelji.

- Rođen u Bihaću, odrastao u Drvaru. Ja se sećam svega iz detinjstva. Mislim da smo imali najlepše detinjstvo, uvek smo bili okruženi društvom. Bili smo omiljeni u društvu. Roditelji su nas tako usmeravali. Mi u stvari sve možemo, tako su nas roditelji usmeravali. Ja smatram da smo imali najlepše detinjstvo. Bio sam šaljivdžija od malena. Kada smo upisali muzičku gimnaziju, trojica drugara su se pobili ko će da sedi sa nama. Bili smo duhoviti - govorio je Saša za Kurir.

Pevač je napomenuo kako je otac ipak imao vojnički režim vaspitanja i da je voleo da sve drži pod kontrolom



- Roditelji su želeli da budemo pijanisti. Svirao sam klavir najbolje na svetu. Kad navežbam to je bila interpretacija za visoku ocenu. Roditelji su bili su stroži nego što je trebalo, ali to je bolje. Nije bilo šanse da se leže uveče, a da sam ja razbacao stvari. Znalo se gde se slaže šta, gde šta ide. Znao se protokol. Imali smo kućni red koji smo poštovali. Otac je bio diktator. Tata je radio po terenu, pa je 1989. otišao u Švajcarsku, nije bio tu. A kad je tu on nam sve poremeti. Ako smo navikli da spavamo u podne, kad on dođe ustaje se u 9. Kad dođe na odmor, naše prvo pitanje je bilo ‘Kad odlaziš?' - dodao je pevač.

Autor: pink.rs