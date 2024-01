DRUGARICE PREMINULE PEVAČICE MORAJU NA POLIGRAF?! Ovo rešava misteriju smrti Andrijane Lazić!

Pevačica Andrijana Lazić tragično je nastradala 10. januara, kad je pala sa 24. sprata u Dubaiju, a i sedam dana posle njene sahrane u Velinom Selu nadomak Bijeljine javnost intrigira pogibija, te se svakodnevno na internetu pojavljuju stranice koje traže da se ova misterizona smrt reši, kao i da istražni organi detalnije ispitaju osobe s kojima je pevačica bila pre tragičnog pada.

Naime, kako piše u mnogobrojnim komentarima, njene drugarice bi trebalo da idu na poligraf da bi se utvrdilo gde su bile u kobnom momentu i da li se, na neki način, ova tragedija mogla sprečiti. Korisnici društvenih mreža masovno traže da se drugarice podvrgnu poligrafskom ispitivanju kako bi se otkrili svi detalji tragične večeri.

- "Dajte poligraf za drugarice", "Drugarice treba dobro ispitati", "Treba obaviti razgovor sa drugaricama, možda se dan ranije nešto desilo, ipak su one bile uz nju do poslednjeg trenutka", "Nemoguće da je devojka tek tako pala, da li su drugarice išle na poligraf, one mogu pomoći istrazi", "Pravu istinu znaju one osobe koje su s njom bile tamo" - samo su neki od komentara na društvenim mrežama, a brojni lajkovi su pokazivali slaganje s gorepomenutim navodima.

Otac nastradale Andrijane Lazić, Nebojša Lazić Zenga, pripadnik MUP-a Republike Srpske, izjavio je da će se lično uključiti u istragu nakon 40 dana od dana sahrane svoje mezimice. Izrazio je sumnju u to da je nesrećni događaj bio posledica napada astme, te je najavio svoje prisustvo u istrazi u Dubaiju.

Nebojša Lazić ide u Dubaji, učestvovaće se u istarzi

- Mada kod mnogih njen slučaj izaziva interesovanje, treba imati razumevanja za porodicu, jer samo mi, porodica, osećamo stvarnu bol. Naši pravoslavni običaji nalažu nam ćutanje u periodu od 40 dana. Ja, kao pripadnik MUP- a, u svakodnevnom sam kontaktu sa Direktorom policije u Dubaiju, Isa Ahmedom Salem Ahmedom i čim prođe 40 dana, idem direktno u Dubai da direktno uzmem učešća u istrazi - počeo je tužni Lazić i spomenuo Andrijanine drugarice s kojima je bila u Dubaiju.

- Samo želim da kažem da njene drugarice, sa kojima je bila u Dubaiju, nisu ni pod kakvom sumnjom i da je zato policija dozvolila njihov povratak kući. Ja sam direktno tražio od Direktora policije da ih pusti. Nakon 40 dana ću se direktno obratiti javnosti i molim vas da se do tada strpite. Drugarice koje su bile sa njom su spavale, kad su ustale nisu znale šta se desilo. Ona ništa nisu videle, spavale su - rekao je nedavno otac preminule pevačice.

Nebojša Lazić sa svojom mezimicom AndrijanomInače, ono što se po fotografijama može zaključiti jeste da je Andrijana u Dubaiju vodila vrlo turbulentan i zanimljiv život. Druženje sa drugaricama, ludi provodi, žurke na plaži, ali i uživanje i šopingu u skupocenim i brendiranim radnjama. Međutim, jedno pitanje i danas lebdi u vazduhu - kako je mlada pevačica pala sa 24. sprata i ko je tome prisustvovao. Na društvenim mrežama danima ne prestaje da se piše o ovoj jezivoj sudbini mlade devojke, te mnogi korisnici društvenih mreža smatraju da bi drugarice mogle dosta pomoći u istrazi, budući da su one sa njom provodile poslednje dane i sate.

Autor: N. Ž.