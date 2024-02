EKSKLUZIVNO ZA PINK.RS! Asmin pre Aneli imao VERENICU koja je rešila da progovori - STALA NA PUT Durdžićevim LAŽIMA i žestoko udarila na bivšeg: Spavao je u maminom krevetu, iskorišćavao me čak i FINANSIJSKI! ŠOK!

Mesecima unazad, aktuelna učesnica "Elite", Aneli Ahmić, vodi medijski rat sa svojim bivšim suprugom Asminom Durdžićem koji je prevario sa rijaliti zvezdom Stanijom Dobrojević. Aneli je tokom prošle noći u emisiji "Gledanje snimaka" otkrila da se Asmin dopisivao sa bivšom devojkom dok je ona bila trudna.

Od samog starta najgledanijeg rijalitija 'Elita' tema koja intrigira javnost i nikoga ne ostavlja ravnodušnim jeste ljubavna priča Asmina Durdžića i Aneli Ahmić. Naime, kako je Asmin prevario i ostavio Aneli, ona je nastavila svoj život i borbu sa bolje sutra svog deteta, te je i uplovila u ljubavnu vezu sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Naime, Aneli je tokom sinoćnje emisije otkrila da je našla u Asminovom telefinu poruke sa njegovom bivšom devojkom dok je ona bila trudna sa Norom, a tom prilikom i otkrila sledeće:

On u glavi ima da ja njega varam, verujte mi. On je imao curu pre mene, koja je imala momka kada sam ja našla njihove poruke. On je njoj dolazio, pretio, da je ona njegova, Ja sam te prepsike našla, bila sam trudna tada, a on je njoj pisao dok ja ležim u sobi, on je pisao kako ne spava sa mnom, a onda je muvao. Sve se videlo, on je to meni slao kada je bio sa Stanijom u Majamiju - rekla je Aneli.

Nakon petomesečne sage Aneli i Asmina, sada je rešila da se oglasila Asminova bivša verenica i donela odluku da prekine svoje ćutanje. Naime Asminova bivša verenica pod inicijalima A.K. oglasila se za Pink.rs i otkrila sve o porodici Dudržić, te je ovom prilikom pružila Aneli podršku.

Bila sam sa Asminom u vezi, čak smo bili vereni i veoma dobro znam ko je Asmin i porodica Durdžić. Evo pet meseci sam ćutala i nisam se htela oglasiti, ali smatram da on više ne zaslužuje moje ćutanje iz razloga što vidim šta radi svim ovim ljudima. Sve što priča o ovim ljudima o kojima konstantno priča mogu da kažem da zapravo priča o sebi i svojoj porodici - ističe ona i dodaje:

- Ti ljudi su jako loši ljudi i Asmin je najgori muškarac koji ženi može zapasti. Sve što je Aneli ispričala o njemu je istina i još mnogo toga. Iskorišćavao me na sve moguće načine, čak i finansijski . Spavao je u maminom krevetu i nije imao ništa. Kakav je čovek, on sam o sebi priča. Aneli ima moju podršku, jer sam to sve prošla. Želim poručiti svima onima koji mu veruju da veruju krivoj osobi - zaključila je A.K., Asminova bivša verenica za Pink.rs.

Autor: Pink.rs