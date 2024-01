Afere aktuelne učesnice "Elite" i pevačice Jovane Cvijanović sa nekim, što od kolega, što od muškaraca iz drugih branši poput fudbalera, košarkaša itd. već nedeljama unazad intrigiraju javnost.

Ekipa emisije "Premijera Vikend - Specijal" uputila se direkt u njen rodni grad Loznicu, gde u porodičnom domu nisu zatekli članove porodice Jovane Cvijanović, jer kako su tada komšije tvrdile, oni već određeni period žive u prestonici Srbije, tačnije u Beogradu.

S obzirom na to da nikoga od članova porodice nisu zatekli, ekipa gorepomenute emisije je stupila u kontakt sa njenom sestrom Ivanom, koja je na samom početku razgovora za Premijeru otkrila zbog čega nisu u Tršiću.

- Što se tiče naše kuće uz Tršiću, mi smo tu više leti, kada je lepo proleće, kada sve procveta. Više koristimo kao vikendicu -rekla je Jovanina sestra, te je dodala:

- Ušla je sa dijagnozom anoreksije, mene pomalo to brine jer se ugojila. Ušla je emotivno oštećena u rijaliti - dodala je ona.

Kao bomba odjeknula je vest o tome da je Jovana imala aferu sa poznatim pevačem Peđom Medenicom, za kog je u početku tvrdila da joj je, kako je rekla, samo porodični prijatelj. Te tako, njena sestra ističe da je to jedna velika neistina i dodaje da ne razume zbog čega je Jovana imala potrebu da ispada u javnosti lažov.

- Moram da demantujem da je bila u ljubavnom odnosu sa Peđom Medenicom, poznaje ga, ali nikada nije imala ništa sa njim i nije mi jasno zbog čega je imala potrebu da ispada lažov...Ona to može da tumači, nisam upoznata sa tim da je njoj posvećena neka pesma, to mi je baš nepoznanica totalna...Sa Nikolom Kalinićem nije imala ništa sem dopisivanja, nikada momka nije upoznala, nema ni njegov kontakt telefon, nikada ništa nisu imali. Morala bih da se složim s njegovim avokatom, dakle, Jovana i Nikola se ne poznaje - rekla je Jovanina sestra Ivana, te se osvrnula na Jovanine navode da je bila sa mužem ćerke našeg pevača Milana Topalovića Topalka, Helene Topalović:

- Ništa nije imala sa njim, dotakla se njega apropo toga što je bila sa Petkom Jelene Dimitrijević, a Jelena Dimitrijević je prva žena muža Helene Topalović i zbog toga je ona došla do te teme da pomene momka...Uroš i ona su se samo dopisivali, slična situacija kao sa Kalinićem, to je sve - rekla je Ivana.

Za sam kraj, Ivana je otkrila kakav je njen stav na Jovanino celokupno učešće kao i sam postupak iznošenja svega u etar.

- Ne znam da li se u njenoj glavi dogodilo nešto, tipa želja za osvetom tim muškarcima koji su joj piskarali te poruke. Ja kao njena sestra ne mogu da dam komentar na to. Kada shvati šta je uradila, kajaće se i mislim da mora da snosi odgovornost za ono što je rekla. Treba da iznese demant i da objasni ljudima zašto je iznela takve stvari. Kao da to nije moja sestra, ali ono što tvrdim jeste da nije imala nikakve afere sa tim svim ljudima...Na nas je to uticalo malo šokantno, jer gledaš osobu sa kojom živiš i deliš sve i gledaš kako iznosi laž. Ja se nadam da će situacija da se smiri, jako mi je žao što se komentarišu ti muškarci i što je dozvolila da se to tako radi, trebala je da se pokaže kakva je ona osoba, a ne da se bazira na to s kim je imala aferu - rekla je Ivana.

Autor: N. Ž.