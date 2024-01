Iznenadila sve!

Kija Kockar u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govorila je o svojim studijama prava, kao i o emotivnom životu. Na samom početku pohvalila se desetkom iz Rimskog prava, ali se i požalila na svoje zdravstveno stanje.

- Jako je teško, imala sam tri nedelje bolovanja. Ne znam da li će biti desetka, ali bitno da položim ovo što me čeka - rekla je Kija na početku i progovorila o svom studentskom životu.

- Dečko nije ovde, ali tu je jelka. Za fakultet sam se odlučila zbog sebe čisto da probam. Išla sam na prioreme, pa je išai prijemni, pa oktobar, predavanja i vežbe i dve desetke, opa! Rimsko pravo je bila prva desetka. Neko mi napisao da je ocena fejk, ali nije! Žao mi je što nisam na budžetu, ali ako očistim ovu godinu eto mene na budžetu. Ja nemam pravo na menzu, ali jesam jela u menzi, idemo na pasulj, zvala me je drugarica. Jedan profesor je mlađi od mene osam godina, a kolege su super. U jednom momentu sam mislila da je trebalo psihologiju da upišem jer su mi svi plakali na ramenu, tešila sam ih - poručila je Kockareva i progovorilao o navodima da se seli na drugi kontinent.

- U inostranstvu definitivno, u pitanju je Čikago, ali ne skoro, defnitivno. Biće mi najteže da se rastanem od fakulteta, žao mi je što nisam ranije upisala. Biću dopisnik iz Čikaga - kaže Kija pred premijernim kamerama, a onda je progovorila o svom emotivnom životu i novom izabraniku.

- Nisam se zaljubila u nekog mlađeg kolegu, šalila sam se da volim one od 18 do 25 godina. Put me je odveo na neku drugu stranu, nešto srazmerno mojim godinama. Nedostaje mi ljubav u ovom momentu, ali ne i večeras, nadam se da idemo u bioskop. Jača polovina od mene ne postoji, ali stabilnija, lepa, divna, da... Zaljubljena sam... Ja mislim da on gleda ovo sada. Ne znam da li bih stala... Dobro, da... Zavisi u kom periodu, ne sada, želim da obavim neke stvari i da jednom dana odem put inostranstva. Zbog sebe mogu da odem odavde. Nije javna ličnost, nema društvene mreže, neko ko je ispod radara... - otkriva Kija u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

