Vratila se na scenu!

Pevačica Jelena Kostov pre nešto manje od godinu i po dana donela je na svet ćerku Milu, a sad se vratila na scenu nakon pauze. Ona je pred premijernim kamerama progovorila o povratku, ali i roditeljstvu i vaspitavanju dece - sina Milije i ćerke Mile.

- Napravila sam pauzu jer sad slobodno vreme i odmor moramo sa maleckim da usklađujemo. Nisu nas zaobišli ovi užasni virusi. Najlepši deo života je kad su deca mala, kad su tu... Muzika je moja velika ljubav, kad jednom zapevate, retko ko se reši da odustane od toga do kraja života. Zna se šta su prioriteti, ja sam namerno napravila tako dugu pauzu, znala sam da me to neće ugroziti. Ja sam jedna ponosna mama, sad ću zvučati kao sve mame koje znamo nekad da budemo dosadne. Za svakoga je svoje dete najbolje i svaka mama je najponosnija. Prvo polugodište smo završili jako uspešno. Nije meni tužno što mi starimo, nego što oni jako brzo odlaze iz našeg zagrljaja - rekla je Jelena i dodala:

- Ja volim da radim i privatne zabave, ništa lepše od tih privatnih. To ima svoju neku drugu draž. Organizovali smo Miliji rođendan za 6. februar, dolaze drugovi iz škole. Dečaci su mnogo osetljivi i mnogo nežni, to su mamine maze zauvek. Ćerka je onako otresita. Nemoguća misija je da ja budem loš policajac, ne umem da budem stroga, što ne valja u današnje vreme. Morate biti strogi. Ja i kad se svađam s Milijom deluje kao da mu pevam - poručila je pevačica u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

Autor: Pink.rs