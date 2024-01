KOMŠILUK RAZVEZAO O ANI NIKOLIĆ! Iznali sve o njenom novom dečku: U zubima može da ga nosi!

Ana Nikolić je trenutno tema medija zbog nove veze sa izvesnim Nemanjom. Njih dvoje se ne razdvajaju, on je stalno kod nje, što su potvrdile i njene komšije kada smo pre nekoliko dana posetili kraj u kom pop pevačica živi.

Kad smo stigli na lokaciju, negde oko podneva, odmah smo spazili da Anin automobil nije tu, kao i da su roletne na prozorima njenog stana spuštene. Uočili smo i da Ana svoju terasu nije sređivala od dana kad smo poslednji put bili ispred njene zgrade. Međutim, ispod njenog prozora, na betonu, bilo je nekoliko crvenih ruža.

U tom trenutku pojavila se komšinica koja živi u obližnjoj kući. Pitali smo je da li viđa pevačicu i njenog dečka, na šta nam je ona odgovorila da stalno viđa muškarce ispred Anine zgrade i da ne zna koji od njih bi mogao da bude njen novi dečko. Pokazali smo joj fotografiju, na šta nam je ona rekla da u poslednje vreme viđa Nemanju.

- Jao, to je taj. Pa viđam ga u poslednje vreme često, ali mi s njom često viđamo neke muškarce koji dolaze i odlaze. Jednom sam baš uhvatila momenat kad su izlazili iz auta, on je vozio. Mogu vam reći da on uopšte ne ide uz nju, može u zubima da ga nosi. On je relativno nov posetilac ovde, pa mi nije palo na pamet da je s njim u vezi. Ali, neka, samo neka ona konačno pronađe sreću - rekla nam je Anina komšinica.

Nekoliko trenutaka kasnije iz Nikolićkine zgrade je izašla žena koja tu živi. Ipak, ona nije mogla da razgovara s nama.

- Imala sam smrtni slučaj u porodici i nemam vremena za priču. Ali komšinici želim svu sreću - rekla nam je u prolazu.

Stariji čovek koji nas je uočio i prepoznao od prošlog puta kad smo posetili Anin kraj prišao nam je i pitao da li je moguće da komšinica ponovo pravi probleme. Kad smo mu rekli da Ana ima novog dečka, on nam je na šaljiv način rekao da je to znao i pre nas.

- Znao sam ja to pre vas (smeh). Stalno su tu, idu levo-desno, izgleda da su se našli. Evo, dva sata pre nego što sam vas video i oni su bili tu. Ona onako obučena u svom fazonu, a on joj je otvarao vrata. Bolji je od onog njenog vozača (smeh). Nije da je baš neki frajer, ali ajde, nije sve u izgledu - rekao nam je Nikolićkin komšija i nastavio svojim putem.

