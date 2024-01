EDITA MORA POD NOŽ?! Pevačica otkrila da žuri kod lekara zbog ovog zdravstvenog problema, pa spomenula OPERACIJU!

Bila vidno zabrinuta!

Editu Aradinović mediji su uhvatili na aerodromu, a pevačica je bila u velikoj žurbi, obzirom da je žurila kod doktora na pregled, a onda je objasnila o čemu se radi.

- Imam upalu preponske kile, idem verovatno sad na operaciju, žurim na pregled kod doktora za kilu, možda će trebati da se ukloni - rekla je Edita vidno zabrinuta, a onda se osvrnula na situaciju kada je nedavno od bivšeg dečka dobila buket na nastupu, koji joj je uručen u pauzi između izvođenja numera, a ona ga iz sve snage bacila u publiku i opsovala bivšeg.

- O bivšima sve najbolje, ne bih to komentarisala, bilo, pa prošlo, ishitrena je reakcija bila, emotivna. Precrtala sam ih. Uvek ima uspona i padova, to je život, non stop neke drame, valjda sam tako birala. Zahvalna sam kako ide karijera, radim na sebi. Žene trebaju malo više da cene sebe, a ne da padaju na skupe poklone, život je jedan - rekla je Edita.

