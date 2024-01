'KOLIKO NAJROĐENIJI MOŽE DA TE RAZOČARA, NE MOŽE NIKO NA SVETU' Rada Manajlović doživela izdaju - brat ne želi da komunicira sa njom, a ovako joj je to stavio do znanja!

Prećutno je odbio duet!

Pevačica Rada Manojlović uskoro izdaje novi album, a nedavno je izjavila da će pre toga objavili duetsku pesmu koju želi da snimi sa svojim bratom Nenadom Manojlovićem.

U pitanju je numera o bratu i sestri koji su razdvojeni od detinjstva i Rada je poželela da to otpeva sa Nendom, i tako svima stavi do znanja da ne beži od saradnje sa njim i da ga mnogo voli. Kako prenose mediji, pevačica je svom bratu ponudila duet, ali je on odbio i to ne direktno, jer joj nije odgovarao na poruke, već je njegova supruga saopštila Radi da ne želi duet.

Rada će tu pesmu snimiti, sada samo ne zna sa kim, jer je pesma čista emocija i lepa priča o bratu i sestri. Svako ko je čuo demo snimak se naježio. Ona je pisala Nenadu i poslala mu je snimak, ali joj on nije odgovarao. Negde posle Nove godine, Rada mu je opet pisala i nije dobila odgovor. U jednom trenutku joj se javila Nenadova žena i rekla joj kako on sada ne planira da snima duete, jer želi da izbaci solo pesme. Rada i njena sestra Maja ostale su u šoku, on se njoj nije javio uopšte, a priča kako je Rada njega sabotirala, jer navodno nije htela da mu pomogne i tako dalje, a on je taj koji je svaki put nju odbio. Nenadov i Radin tata je isto ljut na njega, ne zato što neće sa njom duet, nego zato što se nije udostojio da joj se javi i da sa njom popriča. Njoj je mnogo žao što oni nemaju bliži odnos i što Nenad ne želi da komunicira sa njom, a niko ne zna zašto je to tako. Rada je baš plakala, kada joj se snaja javila i rekla da Nenad ne želi da peva sa njom - govori izvor za Star.

Međutim, ni Nenad ne želi da priča na ovu temu, pa kada smo ga pitali za duet sa Radom rekao je da nije upućen i da ne planira da snima nikakav duet. Pevačica je objavila i tvit na društvenoj mreži gde nije krila koliko je razočarana:

Koliko najrođeniji može da te razočara, pa to ne može niko na svetu. Tužno - napisala je Rada.

Autor: Pink.rs