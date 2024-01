Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ana Radulović u novom izdanju emisije "Pitam za druga" na RED televiziji putem viber uključenja porazgovarala je sa bivšom zadrugarkom Ljubom Pantović, koja je na samom početku razgovora prokomentarisala odnos Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić.

- Janjuš mi se nikako ne dopada, deluje mi pokvareno, ne mogu da grešim dušu i tvrdim da je tako, ali nikada nisam pogrešila u proceni ljudi. Ne sviđa mi se, mutan je, igra sa ljudima rijaliti. Njihova pamet je, ukoliko postoji, sahranjena ulaskom u Belu kuću, bar je to moj dojam. I sa jedne i sa druge strane su meni Aneli i Janjuš fejk. Meni je komentar na sve to: "Fuj, bljak" - rekla je Ljuba, pa se osvrnula na Maju:

Ta osoba ili individua, šta god da je, ne može da deluje drugačije osim toga što je nesrećna, menja fizički izgled, ali inteligencije nema. Ne shvata da se život ne menja promenom partnera. Ona hoće da umre od ljubomore prema Aneli, jer je umislila da je najlepša, najbolja, neodoljiva i ne znam ni ja šta... Opet kažem, čovek treba da ima inteligenciju, pamet i svest da bi shvatio svoju poziciju u društvu - dodala je ona.

- Kako komentarišeš Mionu i Ša - pitala je Ana.

- Problem je što su se spojile dve osobe koje ne treba da se spoje. Miona, koliko sam videla, ona je svojeglava. Ša i ja smo se čuli pre nego što je ušao. On je fenomenalan da ti bude drug, ali ne za vezu. On je jednostavno čovek koji zahteva da kada si u vezi sa njim da ne postoji ništa na ovoj planeti, ni posao, ni prijatelji, ni porodica. To je egocentrizam. On ima još jednu osobinu koja nije dobra, a to je da ne ume da se kontroliše u besu i da izgovara reči zbog kojih se posle kaje. Oni lažu i ispucavaju sve i svašta, a kada dođu na sud sa nekim - rekla je Ljuba Pantović.

- Da čujemo komentar na odnos Matore i Anite, a sada i Anđela - pitala je voditeljka.

- Matora i Anita, to je unapred bilo osuđeno na propast. Večito se lepila za prostitutke, lake žene ili osobe koje su se nama predstavile kao nikakve. Ona se odjednom zaljubljuje u Anitu, koja je tamo trčala za Zolom, za onim Markovićem, molila da neko bude sa njom, bez komentara. Tako mlada osoba, a tako jeftina, katastrofa! I onda se Matora navodno zaljubljuje u nju, dobro lako se Matora zaljubljuje, ona je galantna... - rekla je ona.

- Kako komentarišeš odnos Anđele i Bojane i kako komentarišeš Jovanu Cvijanović koja je iznela svašta nešto, što je njena porodica demantovala - pitala je Ana.

- Anđela se pretvorila u ono što je htela da predstavi da je nju napalo. Ja komentarišem njeno ponašanje. Ona je lepo bila rekla toj maloj da neće da bude sa njom, pa hoće, pa neće, tu su se i oni malo poigrali. Ako ti nisi osoba koja ima šta da kaže, ti si jako dosadna i sada ti fikusi moraju da se izbore...Kod svih ljudi na planeti su pogrešna očekivanja najveća greška koja se prave - rekla je Ljuba.

Autor: Pink.rs