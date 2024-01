OTKRIVENO ŠTA ĆE BITI S IMOVINOM POSLE RAZVODA! Poznato da li će i šta Melina Džinović tražiti od Harisa

Danima je u domaćoj javnosti glavna vest da se posle 22 godine braka razvode Melina i Haris Džinović, a sada je, prema pisanju medija, poznato i kako se odvijaju stvari po pitanju raspodele imovine.

Kako piše Kurir, Melina od Harisa nije zahtevala imovinu. Ona je zahvalna Harisu što joj je pomogao da svetski džet-set nosi njene kreacije.

- Svašta se piše poslednjih dana, ali Melina nije materijalista. Svesna je da nekretnine i sve što je stekla u braku s Džinovićem ostaje naslednicima. Njoj je Haris pomogao da se probije u modnoj industriji, i to na svetskom nivou. To joj je bilo najvažnije. Ona je svoj san ostvarila. Uspešna je samostalna i poslovna žena koja ne zavisi od supruga. Emocije su se među njima ugasile i to je glavni razlog zbog čega su rešili i papirološki da se razvedu - naveo je izvor.

Prašina koja se podigla nakon što je kao bomba odjeknula vest da se razvode Melina i Haris Džinović ne spušta se. Kreatorka je, kako saznajemo, još pre nekoliko dana spakovala kofere i otputovala u Sarajevo, gde trenutno boravi. S druge strane, pevača smo prošlog četvrtka sreli ispred kuće, ali tom prilikom nije želeo da komentariše razlaz.

Kako se pisalo, Melina će ostati u vili na Senjaku sa decom. Velelepno izdanje Džinovići su gradili od 2017. godine, a uselili su se 2021, a u nju su uložili više od 2.000.000 evra.

