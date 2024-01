Aleksandra Mladenović prošla je pravi pakao zbog bivšeg dečka, a nova fotka jasno govori kako joj je posle ŽIVOTNE TRAUME

Folkerka Aleksandra Mladenović prošla je kroz buran period nakon raskida s bivšim dečkom Stefanom Čečarom, kojeg je prijavila za uznemiravanje, a sada je rešila da "napuni baterije" na planini, i to s članovima familije.

Aleksandra je objavila nekoliko fotografija, međutim, najveću pažnju privukla je ona iz đakuzija. Pevačica je pozirala u svetlo roze kupaćem kostimu i svima stavila do znanja da ponovo blista nakon teškog perioda, a posebne komplimente dobila je zbog linije koju, za razliku od većine, nije uništila tokom praznika.

Podsetimo, Aleksandra je nedavno u jednoj emisiji ispričala kroz šta je sve prošla s bivšim.

- Nisam još uvek spremna da pričam na tu temu jer prosto sve me to pogađa. Nisam ušla u tu priču bez emocija, bez ičega i ostavilo je to traga na meni. Nisam želela da se zna i da se priča o tome zato što je sve to bilo sveže i novo. Prosto, on je u jednom trenutku bio izrevoltiran i objavio je naše slike. Ispričao je i šta treba i šta ne treba, i što jeste i što nije. To je bila njegova slabost u tom trenutku. Ali svakako da je on potencirao da se to sazna, a ne ja. Verovatno je na taj način hteo da mi se osveti što neću da budem sa njim, ili tako nešto. Nisam se ja osećala stalno ugroženo, to se desilo samo u tom jednom trenutku. On je prema meni u našoj vezi bio predivan, ja nisam mogla ni da naslutim bio šta. Apsolutno ništa jer je bio stvarno predivan. Ne mogu da kažem ni jednu lošu reč za našu vezu dok smo mi bili zajedno. To se desilo u jednom trenutku i tad sam videla neke stvari što mi je jako žao, ali život ide dalje – ispričala je Aleksandra.

Autor: pink.rs