Katarina Šišmanović već godinama nije aktivna u medijima - povukla se iz javnosti pre desetak godina, a publika je pamti po emisiji "Sve za ljubav", koja se emitovala na Pinku.

Proteklih godina mnogo se pisalo i o njenom privatnom, ljubavnom životu - navodno je, svojevremeno, bila u vezi sa biznismenom Milanom Popovićem, Severininim bivšim,a posle neuspelih veza, sudbonosno „da“ rekla je biznismenu Dejanu Kitiću, koji živi u Sloveniji, što se ispostavilo kao problem koji je bio nepremostiv za njihovu ljubav. Venčanje je organizovano Dominikanskoj republici, ali su se supružnici razveli posle samo godinu i po dana

Katarina je jednom prilikom rekla da joj je presudan momenat u braku bio kada je Dejan rekao da neće živeti u Srbiji. S druge strane, Katarina nije mogla da živi u Ljubljani jer je ocenila život u Sloveniji kao potpuno drugačiji od onog u Beogradu.

Ja sam odmah znala da tamo ne mogu da živim. Ljubljana je mnogo manji grad od Beograda, ljudi su drugačiji, kao i stil života i način komunikacije. Ne kažem ni da je tamo bolje ni lošije, već da to nije život za mene. Tamo ne bih mogla da se bavim svojim poslom jer ne bih mogla da pričam slovenački kao ljudi koji su tamo rođeni i odrasli. Bila bih daleko od života i ljudi koje volim. Dejan ima svoj posao i ne bi mogao da mi pravi društvo po ceo dan. Shvatila sam da bih i tamo bila sama i da bih uvek patila za Srbijom i onim što sam imala - kazala je Katarina tada u dodala:

Mnogo bolje se sećam trenutka kada sam pomislila da on jeste osoba sa kojom bih provela ostatak života. Bila sam sigurna da ne grešim. Međutim, oboje smo veoma brzo ušli u brak, a da nismo ni bili svesni koliko odricanja to nosi sa sobom... Naročito kada živite 600 kilometara udaljeni jedno od drugog i čekate vikend da biste proveli neko vreme zajedno. Možda je ipak presudni momenat bio taj kada mi je rekao da on nikada neće živeti sa mnom u Srbiji.

Pred venčanje predočila je Dejanu da je njen jedini uslov da svoje poslove prebaci u Beograd. Međutim, posle dve godine je saznala da to obećanje nikada nije uzeo za ozbiljno.

- Ako mislite na fizičku prevaru, mislim da me nije prevario ili, ako jeste, ja za to nisam nikada saznala. Nije problem u tome da li je on bio sa nekom drugom ili ne, već u tome što nije bio sa mnom kada je trebalo, baš kao što ni ja nisam bila s njim. Nas dvoje smo jedno drugo prevarili u mnogo važnijim stvarima čim nismo uspeli, a to nema veze sa trećom osobom - zaključila je tada Katarina.

Razvela sam se zato što više nisam mogla da budem sama u braku. Brak podrazumeva da dvoje ljudi provode vreme zajedno, da zajedno spavaju i bude se, planiraju dan, godinu, život pa čak i da se svađaju. Ja sam bila u zvaničnoj vezi sa nekim, a opet sam živela sama - rekla je ona za Story.

