'TUŽNO I JADNO' Hanka Paldum van sebe nakon što je videla da su je ''sahranili'' na društvenim mrežama

Pevačica Hanka Paldum (67) je van sebe nakon navoda na društvenim mrežama da je preminula.

Hanka se potresla nakon što su je na društvenim mrežama "sahranili".

- Dragi moji prijatelji, po ko zna koji put, medijski ispisana laž. Živa, zdrava, sretna sa mojim milim i dragima. Upravo smo dobili ovu vest da kruži društvenim mrežama. Tužno i jadno. Što reći na sve ovo? Voli vas vaša Hanka - poručila je pevačica.

Inače, Hanka Paldum jedna je od retkih kolega pokojnog Sinana Sakića koja je bila na otvaranje muzeja posvećenog pokojnom pevaču. Ona je u razgovoru sa medijima otkrila detalje njihovog druženja i poslednjeg susreta.

- Nisam često sa njim nastupala i nismo se tako često družili, osim što smo jedan drugome upućivali čestitke za neke postignute uspehe. Kada sam čula da se razboleo, meni to jako teško palo. Imam osećaj da je bio sinonim svih vrednosti koje nam je Bog dao. Ta svojstva su oni iskoristili, a narod prepoznao i to su neke stvari koje se moraju ceniti i poštovati. Zato sam iskoristila prvu priliku kada sam došla u Beograd da ga posetim u bolnici i da malo popričamo, uputim mu neku lepu rečenicu u znak podrške. Rekla sam mu da moramo da se borimo za naše zdravlje i da je bitno ostaviti nešto iza sebe, to je bila moja poruka nezanajući, nažalost, da nam je to zadnji susret - rekla je ona tada za 24sedam.

Podsećamo, Hanka Paldum iza sebe ima brojne hitove i višedecenijsku karijeru, ali i tešku životnu priču. Rođena je 28. aprila 1956. godine, a prve afinitete prema muzici pokazala je još u rodnom Čajniču. Za njene muzičke početke bio je odgovoran njen mlađi brat Smail, koji joj je bio velika pomoć i podrška da uspe na tom putu. Pred polazak u srednju školu sa roditeljima se preselila u Sarajevo. Hanka je važila za jednu od najlepših devojaka u Sarajevu, zbog čega je tokom pohađanja srednje trgovačke škole non-stop bila na meti udvarača.

Autor: pink.rs