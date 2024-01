'IZGUBILA SAM SVOJU NAJVEĆU LJUBAV, NAŠ SIN ILIJA JE ISTI ON...' Zorica Marković u suzama nakon smrti prvog muža! Za Pink.rs progovorila o bolnom gubitku! NEUTEŠNA!

Tuga u domu pevačice.

Danas je nakon kraće i teške bolesti preminuo Braca Zatezalo, bivši muž Zorice Marković. Zorica Marković iz braka sa Bracom ima sina Iliju za koga ističe da je najbolje dete na svetu.

Nakon vesti o smrti pevačicinog prvog muža, kontaktirali smo je, a ona je kroz suze poručila:

- Nismo dobro, u šoku smo smo Bracine smrti. Izgubila sam najveću ljubav u svom životu, a moj sin oca. To što se nismo u neki stvarima razumeli, nema nikakve veze. Ostali smo ljudi, uvek u dobrim odnosima. Ilija je isti on, on je jako teško podneo očevu smrt. Bio je bolestan, u toj svojoj muci nije želeo da priča sa čim se borio... Nismo očekivali da će nas tako brzo napustiti. Moj sin i ja moramo da nastavimo dalje, i zbog njega i zbog nas... - istakla je kroz suze Zorica za Pink.rs.

Autor: M.K.