'Ruke i dalje bole...' Iva Štrljić se nakon nezgode vratila poslu, a evo kako se sad oseća!

Glumica Iva Štrljić operisana je 26. decembra, nakon što je polomila obe ruke prilikom pada na snimanju serije. Ona je nedavno progovorila o nesreći koja ju je zadesila, govoreći da je od bolova pala u nesvest. Ipak, čini se da se glumica sada oporavila, pa se vratila svom poslu, snimanjima.

Iva je na Instagramu objavila fotografiju sa seta, uz poruku punu optimizma.

- Ponovo u akciji. Ruke i dalje bole, ali je sve lepše i znatno lakše kada se voli svoj posao i kada ga radiš sa strašću, uz čvrst karakter koji te gura napred. Kad se sa radošću stvara svaka je bol manja i svako ozdravljenje bliže - napisala je Iva.

Iva se, podsetimo, nakon operacije, oglasila za Telegraf.

- Operisala sam se. Prošlo je na najbolji mogući način. To sam odradila na Banjici i pregrmela sam taj najgori deo. Sve je prošlo kako treba. Operisana sam od strane profesionalaca i to je ono što me održava, da ne brinem. Desnu ruku sam operisala, pošto leva nije bila za operaciju. Ne znam koliko dugo ću nositi gips i zavoje, a nakon toga idem na rehabilitaciju - rekla je glumica.

Autor: Pink.rs