Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ana Radulović nedavno je u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji u uživo emisiju uključila bivšu zadrugarku MC Aleks, koja se na samom početku razgovora osvrnula na Jovanu Cvijanović i njene afere sa pevačima, fudbalerima i košarkašima.

- Zadnje što mi je ostavilo utisak jeste situacija sa Jovanom. Ja sam zgrožena šta ta devojka iznosi i priča, kao da nema svest gde se nalazi. Sve i da je to istina, a pretpostavljam da jeste, to mi je za svaku osudu zaista...Da li ona želi da postigne neku pompu pošto je nigde nema, a utiče direktno na nečije živote?! Čim se druži sa Majom, želi da bude tu u centru pažnje, ali na jedan stvarno odvratan i ogavan način. Čim se zakačiš na stare igrače, nema šta drugo da bude nego da se igra rijaliti - rekla je MC Aleks.

- Prokomentariši nam Bojanu i Anđelu - rekla je voditeljka.

- Slažem se sa Ljubom Pantović. Bojana je meni stvarno katastrofa, ima jedan manijački pogled, neke šifre postoje. Ja kada pogledam njen neki video, onaj njen pogled, njene oči, način na koji komunicira i na koji se svađa, meni je to sve psiho. Žao mi je zbog njenog detinjstva, znamo svi kako je prošla...Anđela mi deluje totalno pogubljeno, ne zna ni šta radi ni šta priča. Bojana je namazana, tačno zna kako da privuče njenu pažnju, ona je između dve vatre - porodice i Bojane. Imala sam i ja situaciju koju sam imala, ali generalno porodicu stavljam na prvo mesto. Ne znam šta je sa Anđelom, pogubljena je devojka - rekla je bivša zadrugarka.

- Janjuš, Aneli i Maja, kako ti oni deluju - pitala je Ana.

- Jao, trio fantastiko. Janjuš i Maja stara neka tema koja će se, koliko god budu ušli u Belu kuću, pokretati. Ja ne verujem da se Aneli zaljubila, njoj je trebala ta neka muška zaštita i mislim da se zbog toga približila Janjušu - rekla je MC Aleks, a onda se osvrnula na odnos Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša:

- Teška mi je ta tema, jako mi je žao Ša što se pokazuje u nekom lošem svetlu. Ja čitam komentare ispod videa i vidim da su ljudi zgroženi, ponaša se malo psiho u tom odnosu. Meni je on super dečko, za druženje je odličan, ali čim uđe u vezu pokazuje toksičnu ljubomoru koja mi je baš bolesna...Imali smo situaciju da je bila svadba i da se oženio, što se kaže, brzinski. Mora on da se menja, jer je nemoguće da sve žene sa kojima je bio da su loše i da nijedna ne valja. Znači, problem je u njemu što se tiče te emotivne strane. Znači mora da povuče kočnicu i da ne davi devojke sa kojima je. Mislim da je jedino Ivana znala sa njim i da je mogla sa njim i mislim da će on teško da se skrasi u tom smislu braka i porodice. On će da se ostvari u ulozi oca u vanbračnoj zajednici - dodala je ona.

- Kako komentarišeš odnos Anđela, Matore i Anite - pitala je voditeljka.

- Baš mi je žao to što se Jovani desilo, nekako nju sve loše prati, mora da ide jedno čišćenje energije ili nečega. Što se tiče tog odnosa, Matora je takva kakva je, njoj definitivno nema pomoći. Pokušava sebe da teši da se ona kao menja, da smiruje sebe, ona laže samo sebi. Nikada se neće promeniti, jedino ako nađe muškarca da joj napravi dete, onda će drugačije da funkcioniše. Razne žene su bile u opticaju, sve je jedna te ista priča, a različite osobe. Ja sam joj prognozirala svadbu, nisam razvod, ali sam očekivala. Ponavlja se sve, Matora plače, ova je izdala, ona je izdala, polupana je. Nisam očekivala da će biti žena, to sa Mateom, ali sam očekivala da će da bude jedan Anđelo. Mislim da Anđelo nije iskren u tom odnosu, što se kaže u narodu: "Uteruje Matoroj" i da se sveti Matoroj, a s obzirom da znam s kakvim ženama je bio Anđelo, Anita uopšte nije njegov tip žene - rekla je MC Aleks.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.