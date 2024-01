Natalija i Sani Ibraimov, iz grupe "Trik Fx" iz braka imaju sina Dejana, koji se nikada nije eksponirao.

Dok se njegovi roditelji bave javnim poslom, on je izabrao drugačiji put i njegova ljubav je sport. Naime, u tinejdžerskim danima vodio je bitku sa viškom kilograma, a poslednjih godina doveo je liniju do savršenstva.

Sada mu se ocrtava svaki mišić i pločice, a za sve je to zaslužena zdrava ishrana i redovni, naporni treninzi. On na svom Instagramu neretko objavljuje fotografije iz teretane, te nema sumnje da devojke sada uzdišu za njim.Dejan je pored jedne objave na Instagramu, na kojoj je pokazao kako je izgledao nekad, a kako sad napisao:

- Do ovog izgleda sam došao napornim radom i disciplinom. Bez suplementacije i dizanjem tegova verovali ili ne. Potrebno je mnogo verovanja u sebe i naporan rad da se dođe do ovakvih rezultata, i baš zato što drugi nisu nikad verovali u mene ja nikad nisam odustao", napisao je jednom prilikom on i dodao:

"Uvek sam želeo da dokažem suprotno onima koji su mi govorili da neću uspeti (kradljivcima snova) i dokazao da je ipak moguće ako se dovoljno trudiš i ulažeš vremena u to nešto. Kad mi je teško prisetim se starih dana kad sam samo 1 zgib jedva mogao da uradim i šta sam sve postigao samo što sam verovao u sebe".

Sin estradnog para iz grupe Trik Fx, snimi je čak i video koji ima više od 6,5 miliona pregleda na Jutjubu u kom je pokazao kako je nekada izgledao i šta je sve morao da radi da bi se transformisao u mišićavog momka za samo godinu dana.

