EVA RAS OTKRILA ŠOKANTNE DETALJE IZ PROŠLOSTI! Poljski rediteljelj ju je PLJUNUO, a nakon nekoliko godina je dobila njegovu...(FOTO)

Eva Ras izgradila je uspešnu glumačku karijeru koju je započela kao mlada devojka koja je maštala o velikim ulogama na koje je danas ponosna, međutim priznaje da put do zvezda nije bio lak.

Iako je imala neosporan talent koji je primećen na Akademiji, u tom periodu dogodio joj je trenutak koji je mogao da je košta karijere, međutim uspela je da ostane jaka i podignute glave nastavi da se bori za sebe.

– Ja sam upala na Akademiju sa 18 godina tako da sam ja glumica preko 60 godina– počela je priču Eva i dodala da su je tokom početka karijere odbacivali.

Ono što ju je najviše zabolelo jeste događaj od pre pet decenija kada je doživela veliko poniženje.

– Poljski reditelj Vajda, došao je u Srbiju da radi film “Sibirska lejdi Magbet“ i odmah je podelio uloge Ljubi Tadiću, Oliveri Marković..Međutim trebalo im je i neko mlađe lice, a tadašnju umetnički direktor Boba Selenić odmah je predložio mene, jer je smatrao da sam ja čudo od talenta– kaže Eva i objašnjava rasplet situacije:

– Čovek me je pogledao i pljunuo “Pu, sklonite mi ovu ženu odavde“. On je to rekao preda mnom. Nije me ni pustio na kasting a bio je planetarno poznat i pljunuo me je- kaže Eva koja je tad bila očajna.

Ipak, nakon 40 godina dogodila se neverovatna situacija o kojoj nije mogla ni da sanja nakon nemolog događaja koji je doživela u mladosti.

– 2005. na festoivalu na Paliću dobijem njegovu nagradu! On nije došao jer je bio bolestan. Ali Bog se setio da kaže da smo Vajda i ja jednako važni za filmsku kulturu– ispričala je ona.

