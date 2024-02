'OTAC MI JE POGINUO NA RADNOM MESTU, NIKAD NISAM IMAO NEKI ODNOS S NJIM' Mili otvorio dušu o teškim životnim trenucima: Majka mi je bila zverina!

Reper Marko Milivojev Mili prisetio se teškog perioda u životu, kada mu je preminuo otac Vladimir Milivojev na radnom mestu.

On kaže i da su ga pojedini ljudi nazivali izdajicom, ali da to nikad zapravo nije bio, već je sušta suprotnost.

- Ja sam emotivac, to kako se predstavljam sam ja, hladan, ali to je neki bedem. Nisam nikada bio drukara i izdajica, kao što se pričalo. Veran sam ljudima koji su tu za mene, uvek pokažem da mogu da vratim istom merom. Što se mog oca tiče, i tu je došlo do neki nesporazuma, a sve zbog tračeva. Poginuo je na radnom mestu, tu je komplikacija, nije bilo osigurano, javio mi je brat, ali ja nikada nisam imao neki odnos sa njim. Odrastao sam uz tri žene, moja majka je legenda bila i zverina, mogao sam svašta i sve da joj kažem - govorio je Mili.

On je potom pričao i na temu rijalitija, pa tvrdi da to nije priča za njega.

- Nikada ne bih bio sa rijaliti učesnicama, nekako su mi ti svi rijaliti učesnici kao beskućnici, te devojke su lake i nisu moj kalibar. Ne bih sebe tamo mogao da zamislim jer volim svoj mir. Sve preko toga bi mi izazivalo nervozu.

Podsetimo, otac repera Marka Milivojeva Milija poginuo je na snimanju filma “Oluja”. Vatrogasci su izvukli telo nastradalog nizbrdo ka Drini. Vladimir je bio scenski rekviziter u ekipi filma “Oluja”.

Autor: Pink.rs