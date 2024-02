Mihailo Janjušević, brat aktuelnog učesnika "Elite" Marka Janjuševića Janjuša, 25. decembra pronađen je mrtav u stanu koji je iznajmljivao u Beogradu, a od prvog trenutka sumnjalo se da je reč o samoubistvu.

Nedugo nakon toga, saznali smo, a što je Marko Janjušević Janjuš kasnije i potvrdio, da je reč o samoubistvu, tj. da se Mihailo obesio. On se nekoliko dana nije javljao nikome, što je postalo sumnjivo, a kako se posle pisalo, on se u petak nije pojavio na poslu, te su kolege odmah posumnjale i pokušale da stupe u kontakt s njim, no, međutim, bezuspešno.

Janjuš je to veče izveden iz "Elite", te mu je bivša supruga Ena uz prisustvo članova produkcije saopštila ovu veoma bolnu i tragičnu vest, a kako smo takođe prvi pisali, Janjuš je veoma strašno podneo informaciju, te je i neprekidno plakao.

Po Janjuša je došla njegova žena i ona mu je saopštila informaciju uz prisustvo produkcije. Janjuš je strašno podneo informaciju, neprekidno je plakao - istakao je izvor za naš portal.

Od tada, za porodicu Janjušević više ništa nije isto. Janjuš i njegov rođeni brat Boris, skoro pa svakodnevno su na svojim profilima na društvenoj mreži Instagram delili svoje zajedničke trenutke sa njim.

27. decembra, Mihailo je sahranjen u rodnom gradu, u Prijepolju, a potresne scene sa groblja nikoga nisu ostavile ravnodušnim. Naime, pre nego što je kovčeg spušten, Janjuš se oprostio potresnim rečima od brata, a onda skrhan bolom legao na kovčeg i neutešno ga dozivao.

Gde ćeš, mali brate moj, nemojte ga zakopavati - kukao je Janjuš nad grobom brata, dok su spuštali njegov kovčeg, a govor je održala i njegova majka, koja je jedva izustila potresne reči.

Na gradskom groblju se okupio veliki broj prijatelja, rođaka, a od poznatih lica videli smo Mikicu Bojanića, Janjuševog prijatelja iz rijalitija.

Danas, porodica Janjušević, kao i bliski prijatelji, obeležavaju 40 dana od Mihailove smrti, te će izaći na groblje.

Običaji koji se poštuju na obeležavanju 40 dana od smrti! Četrdesetodnevni parastos se obavlja u crkvi ili na grobu pokojnika. Po pravilu trebalo bi da dođu svi rođaci i prijatelji koji su bili na sahrani. Šta se radi na pomenu od 40 dana? Kako mnogi običaji u Srbiji zavise od mesta, tako se u pojedinim krajevima ističe da ljudi koji nisu mogli da dođu na sahranu, dužni su to da učine za parastos. Dok se u drugim delovima zemlje smatra da nije dobro povećavati broj prisutnih. Za ovaj dan se pali 40 malih sveća. Ukoliko je broj prisutnih veći od 40 dodaju se svećice, kako bi svako tokom opela u rukama držao po jednu. Takođe, potrebne su još dve sveće – jedna za sveštenika i jedna za žito. Za parastos se sprema žito zaslađeno medom ili šećerom. Ono simbolizuje vaskrsenje umrlog. Prema Hristovim rečima zrno žita se baca u zemlju da bi ponovo rodilo, a telo se polaže u zemlju kako bi otišlo u večni život. Med ili šećer obezbeđuju dobra budućeg života, a sveća u žitu označava da je pokojnik prešao iz mračnog zemaljskog u nebeski život. Pored žita, potrebno je poneti i crno vino, kojim se prelivaju grob i žuto. Iako se u mnogim krajevima za parastos kolje “dušni brav”, ovaj običaj je opravdan samo ako će se njime nahraniti sirotinja. Te se smatra dobrim delom preminulog. U protivnom, na groblje se iznosi veoma mala količina hrane i pića. Nakon pomena, prisutni se pozivaju na ručak u pokojnikovu kuću.

Autor: N. Ž.