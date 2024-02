KOMŠIJE SA SENJAKA OBELODANILE TAJNE DŽINOVIĆA! ''Čim su se doselili bilo je jasno da će se RAZVESTI, netrpeljivost se videla na KILOMETRE!''

Iako se šuškalo već mesecima da Melina i Haris Džinović imaju problema u braku, opet je mnoge iznenadila odluka da se razvode. Delovalo je da će ostati u formalnom braku jer su ih nesuglasice pratile već duži niz godina.

Susedi sa Senjaka, kažu da je vila ostala Melini kao i njihovoj deci Đini i Kanu, ali da se i dalje vodi na Harisa. Kako dalje navode, taj brak nije funkcionisao uveliko kada su se doselili na Senjak, te da je bilo jasno da neće dugo izdržati zajedno.

- On je kuću ostavio deci, a ne njoj. Svakako ona tu može živeti, kao što i živi dok joj deca to dozvole. Bilo je jasno čim su se doselili da će se razvesti, ta netrpeljivost se videla na kilometre. Često se mogla čuti i svađa, zapravo Melina je bila bučnija dok bi Haris govorio malo, ali vrlo oštro i nije birao reči, kaže jedan od komšija koji nije želeo da spominjemo njegovo ime.

Vila Džinovića nalazi se u elitnom delu Beograda i komšije nisu bile baš raspoložene da pričaju o bivšim supružnicima, ali se upornost isplatila. Komšinica koje živi u jednoj od susednih kuća kaže je u ovom slučaju na strani Harisa.

- On jeste namćor, to svi znamo ali mislim da se trudio da tu porodicu održi na okupu. Oni i sada zavise od njega, ko će da plaća račune za toliku kućerinu? Pa on. Neće sigurno Melina, šta ona radi?, pita ova komšinica, kada samo joj objasnili da je kreatorka, tek se tada otvorila:

- Ona je lepa i sposobna žena, ali nemojte mi govoriti da zarađuje dovoljno za ovu vilu. Ja imam sličnu kuću i tu treba mnogo novca. Čim se probudite vi ste lakši za par hiljada evra samo za komunalije. Moraće tu Haris da dotira, inače kuća ide na doboš.

U obližnjoj prodavnici kažu da Harisa nisu viđali među rafovima, već samo kako šeta ili ide na tenis dok je Melina znala da svrati.

- Ona je jako lepa, mislim da je moja Bosanka, rekla bih po naglasku. Imaju oni i vozače i žene koje sređuju kuću, ali je ona svratila par puta po neke namirnice. Harisa smo viđali u prolazu, kada ide da igra tenis, to mu je kažu svi pasija. Nikada mi nije bio simpatičan, ali mu se glas ne može osporiti. Delovali su kao dva različita sveta, čula sam od unuka i da su par puta svađali u javnosti, kaže ova prodavačica.

Jedan od komšija koji često šeta krajem, kaže da se dešavalo da popriča malo sa Harisom.

- Ume on da uživa tu na terasi, ali eto sada više ne. Žao mi je što se to dogodilo, toliko se ulagalo u tu kuću. Haris je čas sebi podrum pića pravio i muzički studio. Ne znam šta bih rekao, on je malo zadrt čovek i težak karakterom. Međutim, viđam mu ponekad auto tu parkiran ispred kuće, dolazi on.

Sin je stidljiv, ćerka opuštena

Komšije kažu da su deca Meline i Harisa, Đina i Kan vrlo različiti.

- Haris se često žalio da je Melina popustljiva i da se preganjaju oko načina vaspitanja dece. On smatra da je Đina previše slobodna i da joj fotografije nisu primerene na društvenim mrežama. Sa druge strane Kan je nasledio očev karakter i dosta je povučeniji. Za razliku od Đine kojoj prija popularnost, Kanu smeta. Sada su deca tu sa Melinom, ona se i bavila više njima nego Haris ali verujem da će taj odnos između njega i njih biti korektan. Kuća je velika, za nju treba mnogo novca ako on to ne bude plaćao, teško da će moći da izađu na kraj sa obavezama, smatra ovaj komšija.

Autor: pink.rs