'TEODORA JOJ JE BILA UZOR!' Menadžerka Sandra hitno reagovala nakon javnih prozivki Eme Radujko na račun Džehve: Ona ju je upoznala sa mnom!

Društvene mreže ne prestaju da bruje o ratu pevačica Teodore Džehverović i Eme Radujko, naročito nakon njenog poslednjeg TV gostovanja gde je, smatraju mnogi, žestoko potkačila i prozvala svoju stariju koleginicu, koju je ranije često hvalila i zahvaljivala joj se na podršci.

Mnoge korisnike društvenih mreža začudio je njihov rat i javna netrpeljivost, budući da imaju isti tim, zapravo - da iza obe stoji poznata estradna menadžerka Sandra Saša. Tim povodom kontaktirali smo menadžerku Sandru, kako bismo proverili u kakvom su odnosu Teodora i Ema, kao i otkad i zbog čega vlada netrpeljivost.

Prvo na šta bih se osvrnula je da Teodora i Ema nisu isti tim, jedino što ih vezuje je da obe sarađuju sa mnom. Ali svaka ima zasebno svoju karijeru. I izgradnja iste je bila drugačija. Smatram da se Ema nije lepo izrazila i da nije lepo objasnila šta zaista misli. Koliko ja znam, ona mnogo poštuje Teodoru i njenu karijeru, kao i njen razvojni put - počinje priču Sandra za Pink.rs.

Ona ističe da je baš Teodora ta koja je Emu upoznala s njom.

Teodora je uvek bila uzor i njoj i mnogim drugim mladim devojkama, jer je postigla mnogo svojim radom, harizmom, talentom. Takođe je uvek bila i trendseter, tako da su mnoge mlade devojke u nekom trenutku želele da liče na Teodoru. Da se oblače isto, poziraju isto, šminka, frizura itd., jer su videle da sve što Teodora radi je vrlo uspešno i primećeno. Nema razloga da između njih postoji netrpeljivost, pogotovo jer je Teodora podržala Emu od samog početka, između ostalog i upoznala je sa mnom i time joj dala priliku da ostvari svoje snove, zbog čega verujem da je Ema jako zahvalna... Tako da je sve ovo očigledno jedan nesporazum, tj. nije lepo objasnila šta zaista misli.

Dotakla se i Džehvinih estetskih intervencija, o kojima je Ema pričala u emisiji.

Estetske korekcije koje su pomenute i na šta je negde kasnije u komentarima stavljen akcenat su kod Teodore bile minimalne i to što je ona uradila na sebi je u današnje vreme normalno i uradila je svaka druga devojka. Što se tiče takmičenja i rijalitija, to je takođe pozitivna stvar u Teodorinom slučaju, jer je u oba formata pokazala svoj talenat i kvalitete kroz koje je stekla mnogobrojne fanove i osvojila srca publike koji su uz nju verno u svakoj situaciji - zaključila je menadžerka Sandra.

Podsetimo, Ema nije krila da joj je "preko glave" upoređivanja s Teodorom Džehverović i priča da je kopira, te je jasno stavila do znanja u čemu se njih dve razlikuju i time je direktno potkačila.

- Više nije u fokusu toliko ta priča, ali mi jeste u jednom trenutku dosadilo. Rekla sam evo ja ću da uradim nešto samo da ne ličim na nju. Iako ja ovako izgledam oduvek, ovakvu me je majka rodila. Ja sam bila potpuno anonimna kad sam počela da snimam za mreže, već tad su mi ljudi pisali da ličim na nju. Ona je devojka koja je imala neke estetske zahvate, ja nisam. Šta treba da uradim? Da uzmem da uradim nešto na sebi da bih izgledala drugačije? Ljudi stalno pričaju kako ja nju kopiram. U jednom momentu, kad sam tek počinjala sa snimanjem, ona je stvarno izgledala dobro, sve mi je na njoj bilo super, pa mi nije smetalo da me porede sa devojkom koja je dobra, zgodna, uspešna... Ali normalno, u jednom momentu mi je dosadilo jer sam smatrala da ne ličim na nju, niti da je kopiram. Da sam htela nju da kopiram, onda bih iskopirala njen život i išla bih na takmičenje, možda bih ušla u rijaliti... Da sam sve to uradila pa da kažemo da sam je iskopirala, ali ja sam išla nekim drugim putem. I to je to - ispričala je pevačica u "Estradanju", a Teodora je za sada ostala nedostupna za komentar.

Autor: D. T.