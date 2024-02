Tragično nastradala pevačica Andrijana Lazić, pala je sa 24. sprata zgrade, a kako Republika saznaje, policija u Dubaiju vredno radi na rasvetljavanju ovog misterioznog slučaja. Naime, dosta stvari još uvek nije otkriveno, počevši od toga zbog čega je Andrijana pala sa terase i na koji način, pa sve do tog detalja da su drugarice bile sa njom u sobi i da ništa nisu ni primetile, ni čule.

Međutim, zbog svih okolnosti, koje su bar poznate javnosti, ali i mnoge koje nisu, Andrijanin otac, Nebojša Lazić Zenga najavio je da će nakon 40 dana od ćerkine smrti, spakovati kofere i pridružiti se kolegama u Dubaiju, kako bi učestvovao i pomogao u otkrivanju svih detalja ovo tragičnog događaja.

- Mada kod mnogih njen slučaj izaziva interesovanje, treba imati razumevanja za porodicu, jer samo mi, porodica, osećamo stvarnu bol. Naši pravoslavni običaji nalažu nam ćutanje u periodu od 40 dana. Ja, kao pripadnik MUP- a, u svakodnevnom sam kontaktu sa Direktorom policije u Dubaiju, Isa Ahmedom Salem Ahmedom i čim prođe 40 dana, idem direktno u Dubai da direktno uzmem učešća u istrazi - rekao je nedavno Nenad Lazić na društvenoj mreži.

Kako saznajemo, od izvora bliskog porodici Lazić, policija temeljno istražuje svaki detalj ispred zgrade, ali i sobu u kojoj je boravila nastradala Andrijana.

- Roditelji stvarno ne mogu još uvek da se oporave, ali koliko znam, Nenad je svakodnevno u kontaktu sa kolegama iz Dubaija, raspituje se šta se dešava, dokle su stigli sa istragom, jer on neće ostaviti ovako slučaj, a da se ne otkrije šta se zapravo desilo te kobne noći. Ono što Nenad sigurno zna, jeste da policija temeljno radi na prikupljano svih dokaza, što se kaže, traži se i zrno peska koje može ukazati šta se zapravo desilo, kakva je to misterija, da ne može da se otkrije šta se desilo. Svi dokazi koji se nađu, naravno da će ih poslati na DNK analizu, to se valjda podrazumeva, pa će krenuti dalje sa istragom, da se vidi šta može da ukaže, kako je došlo do toga da ona padne sa te višespratnice - govori izvor za Republiku blizak porodici Lazić.

Autor: pink.rs