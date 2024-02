OSTAVILA SVE BEZ DAHA! Naša pevačica otišla u Abu Dabi i ŠOKIRALA sve transformacijom! (FOTO)

Pevačica Indi Aradinović, nakon operacije želuca i razvoda od supruga čini se da izgleda nikada bolje.

S obzirom na to da više ne bije bitku sa kilažom, svakodnevno putem Instagrama objavljuje fotografije u svim izdanjima. Tako smo je do sada videli provokativnu, bez šminke, ali i kompletno sređenu.

Kada nema obeveza oko snimanja, Indi koristi priliku da putuje i živi život punim plućima, pa je tako sada otputovala u Dubai iz kog se oglasila do sada neviđenim stajlingom.

Ona je na slikama izgleda kao arapska princeza, a sve dok ne skine naočare teško je prepoznatljiva.

Vlasnica čuvenog hita "Bato, bre" prošle godine se u tajnosti udala za biznismena iz Danske, a onda je nakon svega tri meseca pokrenula i brakorazvodnu parnicu. Iako je isticala da je u pitanju velika i prava ljubav o kojoj je oduvek maštala, kako je naglasila, njegovi su uspeli da ih rastave.

- On, ali zbog njegove majke i ćerke, jer su one jako patile što su morale da ga dele i nisu mogle da vode život i plan kako su zamislile da vode sve to. Majka je volela da zna sve do tančina, ćerka je volela da bude prva, jedna i jedina i da se nikada ta beba ne začne i hiljadu i jedno pitanje, ko je nju slao sa tim pitanjima i još oštrijim ozbiljnijim pitanjima koja ne pripadaju jednoj devojčici od 13-14 godina , jako mi je žao što sam morala sve to da doživim, prođem i vidim, a on na sve to ćuti i spusti glavu.

Posebno je naglasila da se svekrva zaista trudila da ih rastavi, ali na vrlo podmukao način. Povlačila je mnoge poteze koji su pevačicu povređivali.

- Nikada nije bio ljubomoran, ali odjedanput je postao, od kako smo se venčali tako se on promenio, tj. oni su se potrudili da se on promeni što više, oni su se baš trudili da mi ne uspemo. Njegova majka sećam se meni za venčanje kupuje ogrlicu i kupuje unuki, malo onako ponižavajuće, malo onako primitivno, ja razumem tu ljubav prema unuci, ali nemojte preterivati i mnogo što šta uz put saplitanja, komentara mnogo ružnih - rekla je Indi i dodala:

- Ja samo mogu da kažem da sam prošla pakao u tom odnosu, koji on nije video, to čarkanje ta neka primitivna rekla-kazala, telefoni, pozivi.

Indi je šokirala i priznanjem da je sve sudske troškove razvoda platila upravo majka njenog muža.

- Pa njegova majka i to sa slašću, ona. A meni je suprug bivši naplatio avionske karte još dok smo bili u braku, taj decembar mesec, možda da li iz ljutine neke, neke njihove priče koje su mu oni ispričali. Možda sam ja htela neko njegovo bogatstvo koje on ne poseduje, svašta se tu nešto provlačilo, papiri, nasledstvo,… Strah je čudo, primitivnost je čudo - zaključila je pevačica svojevremeno za medije.

Autor: N. Ž.