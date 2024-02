'MAJA BI RAJAČIĆA POJELA ZA DORUČAK, NIJE ON ZA NJU...' Nakon što je Marinkovićeva priznala da joj je Uroš TOP FRAJER, za Pink.rs odmah reagovao njen otac Taki, pa brutalno potkačio i Aneli i Janjuša: To pas s maslom ne bi pojeo!

Za naš portal progovorio i o prekidu velikog prijateljstva Maje i Slađe Poršeline!

Otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković oglasio se za Pink.rs i tim povodom komentarisao aktuelna dešavanja u Beloj kući koja su usko povezana s njegovom naslednicom.

Taki je na početku komentarisao današnje Majine komplimente koje je uputila svom cimeru Urošu Rajačiću na raču njegovog izgleda.

- Za Maju tamo nema adekvatnog momka. Sigurno da napolju ima neku simpatiju, kod mene su njeni telefoni, ali zabranjeno mi je da pričam na tu temu. Mislim da će Maja da ostane solo ove sezone. U takvom izdanju je najbolja, ne pravi scene, uvek je lepa i nasmejana. Ja mislim da Uroš Rajačić nema energiju, lep je dečko, ali nije on za Maju. Ona bi njega pojela za doručak... - rekao je Taki,a onda prokomentarisao pomirenje Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić i njihovu veliku ljubav, kao i Majine prozivke na račun Aneli o navodnim vradžbinama.

- Janjuš tu priču svakoj prosipa. Tako je pričao on i za Maju. Pričao da voli samo Maju. Aneli i on su rođeni jedno za drugo. Šta su sve izrekli jedno drugom i opet završili zajedno. Pa to pas s maslom ne bi pojeo... Sad su stvarno dokazali da su jedno za drugo stvoreni. Maja je pobožna devojka, de po crkvama i ona se tim stvarima ne bavi. Ja sam čuo šta se priča o Aneli i toj magiji i svemu što je radila, pa na osnovu svega što sam čuo mogu da kažem da bi bila spremna na sve i svašta. Po meni je Janjuš jedan veliki nečovek, pričao o Aneli sve najgore, pa se sad pomirio sa njom. Kad je Maji bilo najteže i kad je bila trudna, na telefon nije hteo da joj se javi. Ja bih danas šetao unuče po Knezu, a ne Lea... Janjuš je dno dna - poručio je Majin otac za Pink.rs i progovorio o prekidu prijateljstva svoje ćerke i Slađane Lazić.

- Prošle godine je Slađa bila uz Maju sve vreme samo zbog kadra. Ja posla s Majinim drugaricama nemam, ne zanima me da li je Slađa gajila simpatije prema meni. Maji je okrenula leđa, nije ispala korektna. Slađa je nije ispoštovala i pridružila se drugom taboru.

Autor: Pink.rs