Bez dlake na jeziku!

Ekipa emisije "Premijera Vikend - Specijal" i reporter Nemanja Vujičić posetio je Sarajevo i rođenu sestru aktuelne učesnice "Elite" Aneli Ahmić, Situ Ahmić, koja je ekskluzivno za premijerne kamere otvorila vrata doma u kom živi sa svojom decom i Anelinom ćerkom Norom, odlučivši da stane na put svim lažima koje je u medije i javnost plasirao Anelin bivši suprug, Asmin Durdžić.

Naime, na samom početku razgovora, Sita je otkrila da se ona i Nemanja nalaze u stanu u kom ona živi sa svoje tri ćerke i Anelinom Norom, te je i istakla da njen sin koji ima sada već 20 godina ima svoju porodicu, te i da, kako je rekla, živi zajedno sa svojom porodicom.

- Živimo tri moje ćerke, Nora i ja. Imam i sina od 20 godina, ali ima svoju porodicu i živi odvojeno. Mnogo se laži iznelo s druge strane, užasa. Počevši od toga da nemamo struju, vodu, a ni grejanje. Mi živimo možda malo iznad proseka - otkrila je Sita na samom početku razgovora.

U javnosti se dosta spekulisalo, na osnovu Asminovih oglašavanja, da je Nora zanemarivana, te je on čak i pokušao da demantuje da ih je prijavio centru za socijalni rad kako bi dobio starateljstvo nad Norom, što je Sita ovom prilikom demantovala i progovorila o svemu.

Ja se brinem o Nori, mama mi pomaže. Bilo je problema kada je prijavio centru za socijalni rad, on može da priča da nije, centar za socijalni rad je dobio dopis. Aneli je dolazila ovde, odradila papirologiju, ja sam dobila privremeno starateljstvo na pet meseci dok je ona tamo. Brinem se za dete 24 sata dnevno, naravno, uz maminu pomoć. Vodim je u vrtić, na plivanje, vodi zdrav život jednako kao i moja deca, nema razlike između nje i moje dece. Cela ta porodica, ne samo otac, blamira mene i moju porodicu i iznosi užasne neistine. Iznose da smo sestra i ja na teškim drogama, da smo orgijale zajedno i bavile se prostitucijom, da decu hranim preko dečijeg dodatka. Ja sam žena koja ima svoj biznis u Dubrovniku, bavim se panoramskim obilascima, ja pet meseci godišnje radim sigurno po 12 ili 13 sati dnevno. Imam dadilju koja čuva decu, a ove godine se nisam odmorila, jer je Aneli ušla u "Elitu". Ja sam saznala dva dana pred njen ulazak, ja sam morala da budem podrška i da se brinem o detetu i o njoj. Njene stranice i njen profil ne vodim ja. Veliki se medijski linč dogodio prvo na nju, nikada ništa loše nije rekla ili uradila. Nisu ljudi realni i nikada neće biti, ali u svemu tome Aneli je dobila i veliku podšrku. Mnoge žene je podržavaju, muškarci takođe i evo, meni je tako lakše kada vidim da nije istina ono što se plasira. Ja ću da demantujem navode koje je druga strana iznela. Ja o toj strani neću da iznosim ništa, jer kao što sam rekla, ja sam dama...Bila sam tamo u socijalnom, one su izašle na teren. Šta da vam kažem?! One moraju na svaku dojavu da dođu. Žene su bile, videle su kako Nora živi. Jasno je svima kako Nora živi - istakla je Sita, te je nastavila:

- Ovo što je on izneo, to ne bi Kventin Tarantino sastavio u filmu, ovo nema ni u "Paklenom šundu". Ja se dokazivati neću, svako ko ima zdrave pameti vidi da su to sve bljuvotine i laži. Moj se život godinama prati na društvenim mrežama. Asmin nije taj koji nas je finansirao, moja porodica je njemu pomagala i davala novac u mnogim situacijama. Moju je decu oskrnavio. Priča se da smo mama i ja vraćale Janjuša...Ja ne mogu shvatiti da postoje ovakvi ljudi. Meni se život poremetio, ja ću se oporaviti, ali se bojim za svoju sestru kada izađe, kada sve vidi i čuje šta se događalo i pričalo, da je ne ošteti. Ona njega i dalje štedi dole, neće da kaže sve o njemu, ona očito ne želi jer je Norin otac, ali on na Norinu mamu, tetku i nanu i sve nas iznosi očajne stvari. Smatram da bi bilo normalno da ona priča istinu - rekla je Sita.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N. Ž.