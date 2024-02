Šok!

Ekipa emisije "Premijera Vikend - Specijal" i reporter Nemanja Vujičić posetio je Sarajevo i rođenu sestru aktuelne učesnice "Elite" Aneli Ahmić, Situ Ahmić, koja je ekskluzivno za premijerne kamere otvorila vrata doma u kom živi sa svojom decom i Anelinom ćerkom Norom, odlučivši da stane na put svim lažima koje je u medije i javnost plasirao Anelin bivši suprug, Asmin Durdžić.

Sita se osvrnula i na Asminove laži, tj. na reči za koje tvrdi da su neistina, a u javnosti su plasirane s njegove strane kao istina o njenoj porodici, te je i otkrila detalje o njegovom prvom detetu.

- Kako je Asmin rekao da smo moja sestra i ja bile na teškim drogama, da smo bile zajedno u orgijama, da nemamo struju i vodu, da ja glumim da sam izgubila novčanik kada kupujem u prodavnici?! Znači da on priča o sebi. Nije on posumnjao, samo će sve da učini da ocrni Aneli. On je svoje prvo dete ostavio u domu, dobio je s nekom ženom koja je, kako smo mi čuli, narkomanka. Ta žena je ostavila svoje dete iz Austrije i otišla za Nemačku, Samuel se zove, rodio se i završio je u domu. Tvoji roditelji su mogli da uzmu to dete, ja bih svačije uzela, a ne dete od svoje sestre. Oni imaju u sebi što nije normalno, ostavljaju decu po domovima i ne brinu se o deci...Kod mene ovde nije bio, u Dubrovniku je bio, ovo je prva godina da sam ovde. On je osoba koja zrači jako lošom energijom. On je bio uvek taj koji ćuti - rekla je Sita.

- Kakve su to magije, čime se to bavite - pitao je Nemanja.

- Moja majka je slikarka od kada ja znam za sebe. Ona je totalno drugačijih pogleda na svet, drugačiji stil oblačenja. Uvek je bilo puno slika, tepiha, svećnjaka, sve što ja ne volim. Neko hoće da baci fotelju, moja mama viče odmah: "Ne, ne, ne, nemoj bacati". Ja ne verujem u horoskop, pasulj i kafu, to se kosi s verom - rekla je Sita.

Autor: N. Ž.