Bez dlake na jeziku!

Otac učesnice rijalitija ''Elita'' Maje Marinković, Radomir Taki Marinković u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govorio je o svim gorućim temama iz Bele kuće. Na samom početku prokomentarisao je rat Aneli Ahmić s Asminom Durdžićem oko starateljstva nad ćerkom Norom, kao i njeno pomirenje s Markom Jajuševićem Janjušem i ratove s njegovom ćerkom Majom.

- Ja ne bih voleo da se mešam u to, jer sam i ja samohrani roditelj, znam kako je. Treba dete da bude kod onog koji ima bolje uslove, to svakako - rekao je Taki i dodao:

- Jedno o drugom su rekli sve. Od tetovaže preko kofera, najgrublje reči jedno o drugom su pričali. Maja je pružila ruku prijateljstva, a Aneli ne bira reči. Ja bih danas šetao unuče, a ne Lea, toliki je čovek Janjuš - poručio je Marinković, pa se osvrnuo na ćerkino druženje s Urošem Stanićem i Jovanom Cvijanović.

- Uroš je otkriće. U početku je bila malo stidljiva i povučena... Meni je drago što je Maji prišla jedna tako fina devojka. Super se druže tamo... - kaže Majin otac i komentariše ljubavni odnos Anđele Šparavalo s Bojanom Pavlović.

- Tamo je zatvoren prostor. Blizina čini sve. Oni su jedna velika porodica, ja mislim da će se Anđela posle rijalatija vratiti porodici. A ako je to njena sreća, neka ostane s Bojanom - rekao je Taki i prokomentarisao Anitu, Matoru i Anđela:

- Anita je od samog starta bila fejk. Iskoristila je Matoru zarad popularnosti. Anđelo je došao na gotovo, lep su par. Anita se samo vratila starim stazama - rekao je Taki, a imao je mnogo toga da kaže i o vezi Nenada Aleksića Ša s Mionom Jovanović i njegovim emotivnim slomovima u rijalitiju.

- Ša je dobar momak, ali u ljubavi je katastrofa. Samo da ne završi na neuropsihijatriji, koliko se on nervira i stresira. Od te ljubavi nema ništa, Miona je svesno ušla u to, želi da se promoviše preko njega i to je to.

Autor: Pink.rs