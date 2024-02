KOMŠIJE RAZVEZALE JEZIKE O RADI MANOJLOVIĆ: Evo sa kim je viđaju i kakvu, a ovo joj predviđaju: Razočarana je u muškarce i ljubav, ostariće sa... ŠOK!

Evo i šta joj zameraju!

Rada Manojlović dugi niz godina ne menja svoje mesto stanovanja u Beogradu. Ekipa Kurira posetila je lokaciju u užem centru grada, gde se pevačica doselila još pre više od deset godina, kako bismo čuli šta komšije imaju da kažu za "luče iz Četereža".

Viđaju je u raznim izdanjima

Prema rečima suseda, kad smo ih pitali za Radu, oni imaju osećaj da je ceo život s njima. Nekima smeta njeno nepropisno parkiranje, što smo i videli čim smo stigli na lokaciju. Stariju gospođu i gospodina pitali smo šta misle o njihovoj popularnoj komšinici.

- Rada je divna. Svašta smo preživeli ovde s njom. Ona je živela ovde još dok je bila s Milančetom, pa posle s Harisom i, evo, sad je sama sa sestrom. Možda je tako i najbolje za nju. Viđali smo je i bez šminke, nervoznu, srećnu i uplakanu, kao da je naše dete, kao da je odrasla ovde. Mi joj zameramo samo što tako ostavlja kola gde stigne, pa nam nekad to smeta kad se popne na trotoar i ne možemo da prođemo. Evo, eno njenog auta nasred trotoara. Ali je svi jako volimo i poštujemo, a i ona nas - pričaju komšije.

Nakon što smo krenuli do pevačicinog ulaza, naleteli smo na jednog momka koji je na šaljiv način rekao šta misli o komšinici.

- Da me sad devojka čuje, Rada i ja ne bismo više bili komšije, ali rado bih Radu (smeh) - rekao nam je mladić i nastavio svojim putem.Komšinica koja radi u lokalu blizu Radine zgrade rekla nam je da Manojlovićku često viđa i da nema utisak da je ona neka javna ličnost ili zvezda.

- Mogla je samo od svih para što je zaradila da kupi i neko garažno mesto. Ponekad kaže samo na minut će ostaviti auto i ostavi ga sa sva četiri i nema je po dva sata. To nam smeta jer nam zatvori ulaz u lokal. Osim toga nemam ništa loše da kažem za nju. Nemam utisak da je zvezda - rekla je radnica iz obližnjeg lokala pa se prisetila pevačicinih loših dana.

Nema sreće

- Neko vreme je bila mnogo potištena, kasnije sam i saznala zašto. Ni raskid s Harisom je nije toliko poremetio. Baš su bili u to neko vreme i taj raskid i ono što se pisalo, što je i sama rekla, da ju je menadžer prevario. Povezala sam da ju je zapravo to tada mučilo. Rada nema sreće s muškarcima, ni u poslovnom ni u emotivnom smislu. Evo, sada je skroz sama sa sestrom, ne odvajaju se i izgleda da će to tako i da ostane. Ni njena sestra nema dečka, a Rada je odavno razočarana u ljubav i muškarce. Ostariće one zajedno, čini mi se - rekla je prodavačica.

