Dirnula mnoge!

Ognjen Amidžić u večerašnjem izdanju emisije ''Amidži šou'' ugostio je muzičku zvezdu Draganu Mirković, a tom prilikom oni su se prisetili njene izuzetno bogate pevačke karijere i pesama koje je snimila za 40 godina karijere.

- 40 godina karijere. Ja računam decembar 1983. Moja prva ploča je izašla u maju 1984. Ja sam zato htela da koncert u Areni bude u decembru, sli ne grešimo ni sada. Ne znam iskreno koliko sam pesama snimila do sada. Moram da priznam da znam sve melodije, ali kad su tekstovi u pitanju tako znam da omanem da nema dalje... - rekla je Dragana i dodala:

- Ja slušam neku drugu muziku, ali nisam tio da sedim kod kuće i slušam Draganu Mirković. Rasla sam zahvaljujući deki uz izvornu muziku, a obožavala sam Elvisa Prislija iz filma Briljantin. Volela sam nešto sasvim drugo - poručila je pevačica, a onda je progovorila o svojoj humanitarnoj karijeri ''Do poslednjeg daha'' i predstojećim koncertima u beogradskoj Areni.

- Ne radi se o tome da ja neću treću Arenu, već ja sam odgovorna osoba i previše volim i poštujem svoju publiku i da pružim maksimum sebe na prvom, drugom i trećem s 56 godina mislim da ne bih mogla. Ja ću posle dve Arene biti mrtva žena. Treća ne dolazi u obzir. Znam svoje mogućnosti i hoću da svi budu prezadovoljni. Ja sam htela samo jednu Arenu, ali su me ubedili za drugu. Prethodna Arena je trajala četiri i po sata. Ja sam htela jednu Arenu da pevam šest sati, ali pokvariše mi plan. Meni je to nekako bilo vau. Od početka je bila moja ideja da turneja bude humanitarna i zbog toga sam odlučila da budu dve. Srbi za srbe je jedna divna humanitarna organizacija, njih sam pre dve godine upoznala i desila se divna energija. Oni su hteli jednu Arenu, a kad su čuli da sam ja odlučila da radim celu turneju, oni su bili šokirani, Ja sam htela da se zahvalim svojoj publici i Bogu na svemu. Kako pokloniti ljubav nego pomoći nekome kome je to potrebno - otkrila je Dragana i progovorila o otkazivanju decembraskih koncerata zbog smrti svekrve.

- Nije lako, ali nikome nije lako u životu. To prihvatam kao nešto neminovno, nije lako kako se ja osećam, nije lako organizatorima jer su dolazili ljudi iz inostranstva da budu na koncertu. Ima i onih koji su već bili u Kanadi recimo, a sad žele da me slušaju u Beogradu - poručila je Mirkovićeva.

Autor: Pink.rs