'MOJ MUŽ IMA PLATU 40.000 DINARA' Komšije Verice Rakočević otkrile da je kuću stavila pod HIPOTEKU, a evo kako kreatorka priča o njihovim finansijama!

Modna kreatorka Verica Rakočević godinama je u skladnom braku sa 35 godina mlađim Veljkom Kuzmančevićem.

Verica sa suprugom Veljkom Kuzmančevićem od venčanja u septembru 2013. živi na imanju koje je u blizini onog koje je nekada bilo njeno.

Kako su komšije Verica i Veljka jednom prilikom otkrile za medije, ona je pre nekoliko godina prodala svoju staru kuću na Avali, ali je ubrzo shvatila da je ipak pogrešila, pa je kupila drugu na istoj lokaciji. Kako su izneli stanovnici ove beogradske planine kreatorka je tu luksuznu kuću prodala firmi za male pare jer je imala baš velikih finansijskih problema. Ta kuća je posle stavljena pod hipoteku, a sada je, zbog dugova te firme, u vlasništvu banke.

Inače, Verica je nedavno pričala da njen suprug Veljko Kuzmančević zarađuje dosta manje od nje same.

- Moj muž u narodnom pozorištu ima 40.000 dinara platu, a ja primam deset puta više. Uopšte nije važno ko koliko ima, da li on ima više ili ja. Mi to zajedno imamo - kazala je Verica u "Magazin IN" i dodala:

- A moj muž kad sutra bude napravio veliku karijeru, a hoće sto posto, sigurno me neće ostaviti. Ja to znam i osećam - zaključila je kreatorka.

