Darko Lazić više od 10 godina važi za najtraženijeg i najplaćenijeg narodnog pevača mlađe populacije!

Poslednjih godina eksperimentisao je sa svojim bogatom karijerom, te je sarađivao sa hip-hop pevačima, a jedna od najspešnijih saradnji je najnovija sa popularnom Zerom, čija je duetska pesma "Prezime" prva na trending listama.

Zbog brzog i turbulentnog načina života godinama ga prate brojni skandali, koji nisu uspeli da mu naruše ugled u društvu i muzici. U ekskluzivnom intervjuu folk zvezda prvi put otkriva neke detalje iz privatnog i poslovnog života.

Nova pesma sa mladom Zerom izazvala je haos u javnosti i za kratko vreme postala među najslušanijima. Kako je došlo do saradnje i kako je raditi sa kolegama drugačijeg žanra?

- Do saradnje sa Zerom je došlo tako što je moj tim ljudi, odnosno "Two Louder" produkcija došla na ideju da snimimo duet. Čim sam čuo pesmu svidela mi se na prvo slušanje, a nakon Zerinog pevanja to je bilo to, odmah sam pristao. Zaista mislim da smo sjajan spoj.

I ranije si sarađivao sa pevačima modernijeg doba, između ostalog sa Rastom i Vojažom. Kakvo je generalno tvoje mišljenje o novoj muzičkoj sceni i novim hip-hop izvođačima?

- Što se tiče mog mišljenja o mladim hip-hop izvođačima na našoj sceni, znaš kako, svako se bori za sebe i svako radi ono što najbolje zna. Svakako podržavam nečiji rad i po meni je to potpuno okej.

Više od deceniju si najtraženiji i najuspešniji narodnjak mlađe generacije. Na koji način uspevaš održavaš taj nivo koji ne pada?

- Ja uvek sledim onu narodnu izreku da se treba držati onog što najbolje znaš da radiš. Čovek iz naroda, trudim se da pružim svojoj publici ono na šta su navikli od mene. To je razlog zašto sam još uvek tu.

Takođe si uvek zanimljiv medijima zbog turbulentnog privatnog života. Da li misliš da bi ti karijera bila uvek u hajpu i da nije bilo skandala?

- Generalno se dosta toga pričalo o meni, dosta sam vodio turbulentan život. E sad, da li bi karijera bila u većem hajpu ili ne, ja to ne znam. Mislim da možda ne bi, ipak sam ja dosta medijski propraćen tako da, ajde da kažemo, možda.

Kažu da je najlepše prvih godinu dana u braku, pa nam ti reci kako je tebi sa Katarinom. Da li si ljubomoran i kako hendlujete obaveze prema poslu i slobodno vreme?

- Katarina i ja kao da smo ceo život u braku, to kod nas ne postoji samo prvih godinu dana. Nama će biti ceo život lepo i trudićemo se. Bitno je da se dve osobe nađu i razumeju i da poštuju jedno drugo. Smatram da je to ključ uspešnog braka.

Ona te često prati na nastupima, postoji li šansa da je angažuješ poslovno da radi za tebe?

- To jeste tačno jer volim kada je ona sa mnom, a da li postoji šansa da je angažujem za saradnju, postoji verovatno nekada. Videćemo, bože zdravlja, nikad se ne zna.

Bivša supruga Ana Sević je sa suprugom prisustvovala tvojoj svadbi, pa ste samim tim dokazali da bivši supružnici posle svega lošeg mogu lepo da funkcionišu.

- Tako je, Ana i Danijel su bili na mojoj svadbi. Mi smo u lepim odnosima, a sve što je napisano da smo dokazali da posle nečeg lošeg može da bude lepo, mi nikad nismo radili da nešto bude loše. Razišli smo se kao ljudi i dve najnormalnije osobe koje u 21.veku funkcionišu najnormalnije, imamo dete i jako mi je drago zbog svega toga.

Na koji način deci nadokađuješ vreme i da li si prisvojio metode svojih roditelja kada je reč o vaspitanju?

- Koristim svo moguće slobodno vreme da budem sa decom. Gledam da što više provedem sa njima kada oni mogu jer ja vikendom radim, a oni su vikendom slobodni. Usklađujemo se nekad radnim danima, a svakako da prisvajam od svojih roditelja kućno vaspitanje.

Smrt tvog oca ostavila je neizbrisiv i bolan trag. Da si imao priliku još jednom da ga vidiš, šta bi mu rekao?

- Što se tiče smrti moga oca, ne bih imao puno toga da pričam i nešto ne volim da pričam o tome. To je bolan trenutak i jedna velika rana za ceo život. Ali eto, život ide dalje i mi moramo da nastavimo dalje jer imamo zbog koga da živimo i zbog koga da se borimo. Samo to mogu da kažem.

U poslednje vreme veliki broj ljudi je imao ozbiljnih problema zbog smanjenja zeluca. Trpiš li ti neke posledice i koliko kilograma si smršao ukupno?

- Ja stvarno nikakvih problema nisam imao, niti ih imam danas. Znam da se mnogima iskomplikovalo, ja sam, hvala Bogu, imao sreću da sve prođe kako treba. Smršao sam oko 103 kilograma.

Koja je neostvarena želja Darka Lazića?

To ću zadržati za sebe. Ako Bog da ostvariće se, a želje ne treba nikada pričati, toliko.

