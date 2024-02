'ONA ME NIJE PROGURALA, JA SAM...' BUKTI RAT PULENKI MENADŽERKE SANDRE - Ema Radujko uzvratila udarac Teodori, nakon prozivki OPLELA!

"Hladni rat" između pevačice Teodore Džehverović i njene mlađe koleginice Eme Radujko započeo je nakon indirektnih prozivki u jednom podkastu.

I nakon što joj je Teodora žestoko odgovorila i navela da ju je u početku kopirala i bila njen fan, Ema je sada gostovala na Radiju S, gde je dala svoj komentar.

S obzirom na to da ju je šira publika upoznala tek nakon što je gostovala u spotu Teodore Džehverović za pesmu ,,Vu”, voditeljka ju je upitala da li misli da joj je taj momenat bio ključan u karijeri i da li smatra da joj je to bila prekretnica upravo zbog Teodore.

- Iskreno, ne mislim da je ona ta koja me je pogurala, zato što sam ja pre toga već napravila svoju priču. Bila sam već jako aktuelna. Mislim da nam je to super bilo. Eto to smo onako rešile, čisto iz zabave da budemo u tom spotu - započela je ona.

Iako se Teodora nikada nije oglašavala po tom pitanju, voditeljka ju je pitala da li su nekada pričale o svim naslovima koji su kružili i koji i dalje kruže, kao i šta joj je Tea rekla.

Nismo se iskeno bavile tom temom, niti smo sad kao sele da pričamo ,,Hej, da li ti mene kopiraš?” i šta ljudi pričaju. Ona je svesna sebe i ja sam svesna sebe. Pre smo se mnogo više družile, ja sam sad u obavezama, samo sam u poslu. Svaka je na svojoj strani - zaključila je Ema.

Autor: N. Ž.