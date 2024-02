Vesna Vukelić Vendi često svojim izjavama zaintrigira, a ponekad i veoma nasmeje javnost.

Vendi je u velikom intervju za jedan medij progovorila o ranom detinjstvu, odnosu sa ocem, kao i energiji koja je vladala tokom istog.

Imala sam tu sreću, moj otac je bio zaista ultraobrazovan čovek, on je završio vojnu akademiju sa najboljim prosekom, bio je najbolji đak Vojne akademije i zato je tako kao mlad dobio stan u 24. godini. Tu sam se ja rodila, moja sestra i moja ćerka. To je jedan šumoviti predio, jer on je iz Zmijanja i on ne voli ništa ravničarsko. Uopšte taj položaj gde sam odrasla, taj pejzaž gde je bilo puno igrališta, to je mene nekako učinilo da sam ja ta tri svoja kraka, a to je slikarstvo, odnosno umetnost, muzika i sportska aktivnost. Bio je jako strog, kad se kaže za nekog ultrastrog, to već može da deluje malo kao patologija, ne, on je želeo da ima zapravo sina i to mu se nije ostvarilo. Čak je imao, recimo, žensku kucu ili tako nešto, on nikako da mu se desi da bilo šta muško ima pored sebe - govorila je Vesna i nastavila:

- Neostvarena želja mu je da ima sina i onda je on mene zapravo brifingovao kao nekog oficira. Kad ideš kroz kuću ne smeš da imaš prazan hod, okrećeš se levo, gledaš ovamo, gasiš svetlo i tako, znači, to je od tih najsitnijih stvari do brifingovanja u komunikaciji sa drugima. On se ježi kada vidi pihtijaste roditelje, da ne kažem pihtijaste očeve, to je sad ključna stvar, pa mislim i pihtijaste žene. Muškarac je stub kuće, on je mene i moju sestru vaspitao na jednoj krilatici: "Žensko je kao čaša, razbiješ čašu, nema više ženskog". Tako da se znalo od početka, nije mogao da postoji taj neki flert sa nekim razvratnim pogledom na život, naprotiv, ja se zaista osećam kao da sam rasla na dvoru.

Vukelićeva se prisetila početka karijere, otkrila svoj razvojni put, ali i priznala da podršku od oca za svoju profesiju nije imala.

Bio je jako strog, kad se kaže za nekog ultrastrog, to već može da deluje malo kao patologija, ne, on je želeo da ima zapravo sina i to mu se nije ostvarilo. Čak je imao, recimo, žensku kucu ili tako nešto, on nikako da mu se desi da bilo šta muško ima pored sebe. Neostvarena želja mu je da ima sina i onda je on mene zapravo brifingovao kao nekog oficira - otkrila je Vesna i priznala:

- Svom ocu sam uvek ispunjavala želje, ali samo jednu nisam. Izričit je bio da ne budem pevačica. Ja sam mu rekla: "Ako ne budem pevačica, ja ću da umrem". 99% posto opevačica je uspelo zahvaljujući roditeljima. To se guralo, to se kupovalo, dodvoravalo, to su se familje zalagale da neko uspe. Bilo je aktiviranje i političkih šrafova. Mene je narod tražio, posle prvog mog pojavljivanja kod Minimaksa kada je kamerman držao zum na meni svi su se već u sledećoj pitali gde sam. Tako sam postala maskota emisije. Jedno vreme sam bila fotomodel da bih postala pevačica jer nisam imala finansije. Moj otac kad je čuo da treba da idem u emisiju odmah je rekao "Ne možeš da ideš" - rekla je Vendi.

Autor: N. Ž.