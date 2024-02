Evo šta je obeležilo noć za nama!

Sinoć se na velelepnom imanju u Šimanovcima odvila još jedna emisija "Pitanja gledalaca" u kojima mnoge vaše nedoumice budu raskristalisane, ali se i mnogima pomrse konci.

Te tako, voditelj Milan Milošević veče je otpočeo sa Jovanom Tomić Matorom, za koju je bilo prvo pitanje. Naime, Matora misli da sve ovo što joj se dogodilo sa Anitom Stanojlović može da bude maslo karme, zbog toga što je u ranijim sezonama isto to što joj se dogodilo, podržavala.

Ne znam šta bih rekla, u pravu su, nekome treba više vremena da preboli ali polako dolazim sebi -odgovorila je Matora.

Da li misliš da je karma što si podržavala prevare? -pitao je Milan.

Pa moguće da je karma ne znam šta da ti kažem, sve svoje grehe ću da plaćam sama -rekla je Matora.

Aneli Ahmić pokajala se što nije na samom početku osula rafalnu paljbu po svom bivšem suprugu Asminu Durdžiću, već ga je na neki način, kako kaže, štedela.

Da li ti nije žao zato što nisi odmah iznela sve o vašem odnosu već pustila da te kanali? - glasilo je pitanje.

Da kajem se, mislim da je greška od prvog dana u meni što nisam znala da objasnim ko je on i šta je. Ne mogu da se nosim sa svim tim, sve mi je teže, želja mi je da se suočim sa njim oči u oči, bukvalno sam sigurna, jednostavno imam tremu da pričam o tome, imala sam velike napade ostavilo je trag, kako čujem sve nove laži i priče sve mi je teže. Ako hoće da priča istinu neka dođe i suoči se sa mnom. Ako hoće da priča neka dođe i puca oči u oči, ako misli da je uprsvu neka dođe. Plaši se jer ću ja izaći kao pobednik, svako pitanje je bilo laž, gde ćeš gore, ne može se suočiti sa mnom, ja sam gledanija od njega i samo govorim istinu - kaže Aneli.

Normana osoba, ne može da priča, ti si uradio nešto i otišao. Niko normalan neće izaći i pričati prošlosti iz braka, pričam o normalnim ljudima, sve isto vrti. Boli me ku**c da li će glasati za mene. O njoj znam sve, znam kakva je bila, ali koga zanima to, koga zanima da pričaš šta je radila pre tri godine, pa što si bio sa njom. Da li smo nas dvoje pominjali njega ili bilo koga dok nismo dobili pitanja, da li ih je spominjao neko. Ja ako svoju ženu ne mogu pominjati u pozitivnom smislu, neću je pominjati ni u negativnom. Šta će ona to uraditi, i šta, kakve veze ima što smo mi zajedno, nek dođe nek kaže - kaže Janjuš.

Ono što gledaocima nije bilo jasno, te su zbog toga i konstatovali, jeste to da se stiče utisak da je Ivanu Marinkoviću teže palo to što je Anita uradila Matoroj, nego što, kako kažu, je on odbacio najrođenije.

Teško mi je palo jer vidim da Matora jako pati. Ja sam i duže mogao da patim. U poslednjih nekoliko dana vidim da je mnogo bolje i da se ne radi o tome da li ona voli Anitu, nego kako se ona oseća zbog toga. Ja osećam grižu savest zbog nekih stvari, to je činjenica. Priznajem da sam žučnije reagovao zbog njene situacije, ali ne može da se poredi moja situacija sa nečijom - kazao je Ivan.

Ivanu se svodi život na rijaliti. On se trudi da izvuče maksimum svoj ovde, a onda zaboravi das treba da se pozabavi i svojim životom, a ne samo onim što se ovde dešava. Njemu Matora nije sestra da brine o njoj, pitanje je da li će je se sećati za dve godine. Stvar je samo u tome da je njemu bitno ovde samo da on brani nekog od nekoga koga mrzi. On ima najgore ljudske osobine. Nije mi čudno što se bavi više drugima, nego sopstvenim životom - istakao je Anđelo.

Anđelo kaže da sam ja posvetio život rijatiju, a ovde ima ljudi koji su duplo više po rijalitijima od mene. Ja se bavim svojim stvarima ovde. Trenutno gledam šta rade ljudi s kojima ovde živim - kazao je Ivan.

Žana Omnia već nedeljama unazad ima žestok sukob sa Marinkovićem, te je ovom prilikom otkrila koliko se zapravo gnuša na Ivanovo očinstvo za koje smatra da ga nema, zbog čega ga je nazvala genetskim ljudskim otpadom.

Ja sam primetila kako je Ivan zdušno ustajao kako treba nečije majčinstvo da se skrnavi, pogotovo zbog MIljane, spominjao je da treba da joj se oduzme dete. Radio je sve stvari koje je ranije radio Alibaba. Ja sam prisustvovala njegovom i Željkovom susretu i ja sam to podržala ali da ne zaboravimo da je kalkulisao oko šolje da li će da mu da, takođe i da li će da skuva pasulj ili da ode da vidi Željka. Kad je bio na rođendanu nije se ponudio da plati bar deo za neke potrebštine, on je trebao sam da se ponudi ali uopšte nema obzira ni prema kome a ne prema rođenom detetu. Vrlo vešto izbegava svako svoje pitanje i ne vidim u njemu poriv da odbrani očinstvo, doživljavam ga kao genetski ljudski otpad planete zemlje -rekla je Žana.

Jasno je kao dan zašto je ovo pitanje stiglo, on se više bori za nešto što nije njegovo nego što jeste. Intenzitet njegove priče prema Matoroj je veći nego prema njegovim problemima -rekao je Mića.

Ja sam učesnik rijalitija i komentarišem sve teme koje su aktuelne. Vidim da ovde nekome to očigledno ne odgovara, Matora ništa loše nije uradila u ovom rijalitiju ali zato recimo skrećemo na temu da se vratimo šta je bilo sa Ivanovom roditeljstvu i mislim da je to najbitnija tema. Da Ivan prestane da komentariše ne znam ko bi pokretao ovde teme. Oni više ne znaju kako da nas diskredituju -rekla je Jelena.

Naredno pitanje bilo je za Luku Majčicu, a ticalo se toga što je rekao da mu je Anđelo rekao da nikada ne bi bio sa Anitom, svojom sadašnjom devojkom.

Kažeš da je Anđelo naveo Maju kao najlešu dvojku u kući i kako nikada ne bi bio sa Anitom. Koliko se sećamo, kada je bilo sklapanje idealne devojke tokom navođenja, Anđelo je rekao da mu Anita poseduje sve. Zbog čega si slagao? - glasilo je pitanje.

Ne lažem - kazao je Luka.

Lažeš. Tereao sam te da se zakuneš u dete, jer sam rekao da je meni Anita najlepša ovde. Ti si želeo da napraviš totalnu suprotnost i slagao za koga sam rekao da su mi najlepše ovde - kazao je Anđelo.

Rekao mi je dok smo šetali, tada nije bio sa Anitom da ne bi bio sa Anitom nikad. Rekao je da ne želi zbog Matore i svega što je imala sa njom. Možda je to rekao u afektu, ali je ipak rekao - kazao je Luka.

Opšta pometnja za crnim stolom nastala je oko toga da li Milena Kačavenda otvoreno pokazuje ljubomoru prema devojkama u Beloj kući - dok su jedne bile za, druge su bile protiv tog stava, jer smatraju da je Kačavenda itekako ostvarena na svim poljima u životu.

Da li primećuješ koliko jadno izgleda tvoja ljubomora prema mladim i lepim devojkama? - glasilo je pitanje.

Ne mislim da je ljubomorna, lepo izgleda i uspešna je tako da ne može da bude ljubomorna na nekog od nas -rekla je Anita.

Ljudi su ovde plitki, čim kažeš da je neko ljubomoran misli se na fizički izgled. Milena ima dosta više iskustva i porodicu, čak i fizički izgled bolji od većine devojaka. Milena je dobar komentator i samo radi svoj posao. Možda su žene i zaslužile jer se tako ponašaju prema svojim muškarcima -rekla je Jelena.

Ona jeste ljubomorna na devojke, čak i na mene. Ja mogu da joj se suprostavim i da izađem kao pobednik verbalno. Ona nema koga da je zaštiti, ona bira reči i pokušava nekoga da ponizi a to sve radi iz ličnih frustracija -rekla je Sneža.

Ne mislim da je ljubomorna već da je nezadovoljna sama sobom, zašto baš par nas. Ja ne znam stvarno iz kog razloga eto, to je neka njena stvar -rekla je Miona.

Marko Janjušević Janjuš osamio se ispred apartmana sa Aleksom Erskim, te mu je tom prilikom otkrio sve što ga mori i tišti i da se oseća loše, te i da ga rasprave za crnim stolom koje učesnici imaju, totalno zamaraju.

Nisam ja na baterije, uzmi i sprdaj se. Ja ne mogu da radim to a u sebi se jedem. Kako se ja osećam kao budala, ništa meni ovo ne bi bilo teško da ja nisam u glavi razvaljen. Šest godina slušam isto ali ja sada imam svoj problem u glavi, ovo su nebitne stvari u životu šta se ovde dešava. To shvatiš kad ti se desi nešto gore od ovoga. Isti bi mi đavo bio možda da sam napolju, još gore bi mi bilo. Meni moji kažu mi se nerviramo kad se i ti nerviraš, ali kako ja da se iskontrolišem, šta da kažem -rekao je Janjuš.

Mića meni danas upao i kao kakva depresija, fali mi žena jednostavno i to je to. To je poenta rijaltiija da budeš iskren i da radiš onako kako se osećaš -rekao je Aleksa.

Meni ovde ne vredi para da se ovde svađam sa nebitnim ljudima, zato ja sad ovde ćutim jer me ne zanimaju ovde priče -rekao je Rajačić.

Anđelo je otkrio da je i dalje šokiran zbog pokušaja učesnika da unište njegovu ljubav sa Anitom, te je istakao da oni zapravo, kako je rekao, nikada neće moći da utiču na to, te i da neće uspeti u namerama da mu ogade Anitu u njegovim očima.

Mogu da pokušaju, ali džaba. Oni su za mene cirkuzanti. Munja, Ivan, Lejdi Di i ostali - rekao je Anđelo.

Rekao si da svako ko komentariše Anitu negativno atakuje na tvoju vezu, ali ja mislim da je tako. Podržavam vašu vezu, ali ne mislim da se ona promenila. Smatram da je ista ona Anita kakva je bila i pre. Za mene vaša veza nije lažna, ali ne mislim da je ona značajno bolja osoba - kazala je Milena.

Anđelo, spusti svoj vanzemaljski ego. Nemoj da se ponašaš tako. Ne dopuštaš ovde ljudima da kažu šta misle. Nije mi jasno da imaš takav stav. Mislim da je Anđelova i Anitina veza fejk i to je to - kazala je Bojana.

Prilikom priče o Matorinim emocijama i osećanjima, Kačavenda je otkrila da smatra da je Tomićevoj, kako kaže, proradila sujeta, te je i istakla da joj je u više navrata već objasnila kroz kakve emotivne faze će proći.

Ja sam njoj objasnila faze kroz koje će proći, ja garantujem da je nju ubila sujeta, ne kažem da je lako ali ona dodatno nosi teret iz prethodnih sezona. Anđelo i Sanja od ranije, našla se u vrlo delikatnijoj situaciji, ona treba da iznese svoje mišljenje ali ona padne u sevdah i preseku je drugi ljudi. Ona je objasnila da je bila u bojazni špta će se desiti sa Mateom, ima ona i dalje izvale ali čini mi se da je polako počela da se stabilizuje. Ona deo izlaganja super odradi ali mora da shvati da ne može da poznaje nekoga dobro za tako kratko vreme i da su ljudi promenjivi. Ja je non stop relaksiram, pokušavam da je izbacim iz svega toga. Naravno da će da traži lekove od psihijatra ako ima težak period i ako joj je potrebna pomoć. Ne može sve da prođe tako samo od sebe - rekla je Kačavenda.

Janjuš i Aneli imali su kratku dramu u kojoj joj je košarkaš zamerio način na koji mu ona stavlja do znanja da joj nešto smeta, što je ona pravdala revoltom.

Jel oćeš da ti nabrajam sa kim si sve bila. Oćeš da ti nabrajam od kako si izbacila si*etine šta radiš? Ja nemam sitnice da mi ti zameraš. Prećutiš neke stvari ali nemoj da mi zameraš to što sam uradio. Malo sam bolje i nema razloga da se svađamo, ja kad je tebi teško ja to tebi ne prebacujem -rekao je Janjuš.

Malo pre si komentarisao nešto što uopšte veze sa vezom nema, to me je samo izrevoltiralo -rekla je Aneli.

Tokom ove emisije, potegla se tema o navodima da je Ana Ćurčić bila nasilna prema majki Zvezdana Slavnića, Slavici, o čemu je govorila Kačavenda, a potom je Marko Đedović dao svoj sud.

Bila je situacija, Zvezdanova majka je psihički nestabila, i prošla je teške faze kroz životu. Činjenica je da je živela sa Anom, htela je da se baci, tu je bio Anin sin, brzo se reagovalo, dečko ju je sprečio. Ona im je bila baka, čuvala ih. Deca su prošla kroz teške faze. Govorilo se da je ona nasilna prema njoj, Ana je teške situacije prešla sa njom, Ana je morala da je smesti kad je Zvezdan ušao u Zadrugu. Pričala sam kakvo mi je zlo nanela, ja znam da sam tužena, nosiću sve ono za šta nemam svedoke. Njegova mama je stvarno žena koja je prošla haos, Ana je prihvatila da brine o njoj. U domu dok je bila nisu plaćali dom, zvali su mene da će da je izbace jer nije plaćen dom. Uvek je pravdala Zvezdanu da to nije tako. Nikada nije rekla da je Ana tuče, nikad se nije požalila direktno, bilo je trenutak kada nisu pričale. Zvezdan je slao iz zatvora Ani platu i plaćao joj silikone. Slavica je svekrva. Ja ne znam da li bi imala herc da tuži zvezdana.Sve nas bliske je za****la. Zvezdan mi je rekao "E Milena kada bi ti znala neke stvari!". Kockali su zajedno, nije samo Zvezdan. Dva dana pred moj ulazak svi su mi seli na kičmu šta da kažem, a šta ne -kaže Kačavenda.

Meni je ovo haos, sve sam znao ali ovo nisam. Uhapsio bih je odmah, da živi kao stoka, da nema humane uslove. Da neko tuče svoju svekrvu kako niko to nije peimetio. Ona je imala roba kog je tukla, ona da određuje kad će neko u bolnicu, a kada ne. Da ona savetuje đrtve nasilja kao nasilnica. Majka mu je zbog toga žargonski poludela, zato je Zvezdan imao onakve reakcije. Pljuvali su ga, idalje ga pljuju, i zamisli neko ko ti tuče majku ti kaže da si nasilnik. Cela priča njena je toliko lažna. Ucveljene žene ne vise na lajvu, pa su me ubedili da sam ja budala, pokolebali su me. Do detalja mi je sve pričala, sve sam dobio od nje i sve je po***a što je mesecima ovde pričala. Čast mi je da me ovakva spodoba tuži. Žena hoće da se ubije i ona je tuče. Imaju stručni ljudi koji to radi. Da joj pere kuva i sprema i da je još tuče, to je robovlasništvo. To su stvari koje nikad ne bi izašle na videlo da Zvezdan nije bio sa Anđelom i dok nije Ana ušlas u rijaliti da se igra. Spasili smo ženu tog maltretiranja - kaže Đedović.

Ahmićeva je otkrila da smatra da je Asmin blati jer je, kako kaže, shvatio da više nikada neće moći da bude sa njom.

Da li te Alibaba blati jer je shvatio da nikad neće moći da bude sa tobom? -pitao je Milan.

Ima i toga, on je manipulator, on je manipulisao i sa mnom i stalno me vraćao, mislio je da će moći to i dalje ali se uverio da ja itekako volim Janjuša i primećuje da je to istinska ljubav. Njega boli ta sujeta što mora sve to da gleda, ima tu neku mušku sujetu, Janjuš mu je udario na ego. On čim ustane sigurno uključuje strimove i bavi se nama, on je taj tip -rekla je Aneli.

Najveći razlog je što Aneli više ne želi ništa sa njim, jer da ona njega ne zanima ne bi se bavio toliko njome. Ona se nikad nije ponašala prema muškarcu kao što se ponaša prema meni, jasno je dala do znanja da voli drugog čoveka. Njemu nije svejedno da vidi da je ona srećna u drugom odnosu. Ja i ona nemamo neke velike rasprave, to su samo neke čarke. -rekao je Janjuš.

Anita i Matora ovom prilikom progovorile su o razvodu braka, te su otkrile da je on podnet, dok je Tomićeva istakla da Anita zapravo, po nekom njenom razmišljanju, nikada nije ni bila u braku. Detaljnije pogledajte u videu ispod:

Gledaoci su osuli žestoki rafal po Majčici, sa čime se Ranković usaglasio, te tako indirektno otkrio da smatra da je Luka zapravo merna jedinica za ljigu.

Kada bi postojala merna jedinica za ljugu nosila bi tvoje ime. Kačiš se za Anđela i Anitu - glasi pitanje.

Taj može da mi p**i k**c, a što se tiče svađe baš nam nije jasno što se odvojio - kaže Luka.

Njemu ne može da se uzme za zlo, čovek ga šutne i dođe kod nas - kaže Terza.

Posle svih reči vraćaš se, zato si merna jedinica - kaže Anđelo.

Autor: N. Ž.