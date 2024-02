TEODORA DŽEHVEROVIĆ PRVI PUT PROGOVORILA O BORBI S ANKSIOZNOŠĆU! Dala savet za loše dane, a evo šta je njoj najviše pomoglo!

Pevačica Teodora Džehverović odgovarala je svojim pratiocima na Instagramu na pitanja, a tom prilikom progovorila je o svojoj borbi sa anksioznošću.

Naime, neko od pratioce ju je pitao da li je prolazila kroz faze anksioznosti i unutrašnjeg straha, nakon čega je Teodora prvi put progovorila kako se izborila sa tim.

- Jesam. Stvari koje su mi pomogle: Izbacila sam toksične osobe. Nažalost, trebalo mi je malo više vremena da shvatim to, ali hvala dragom Bogu koji mi je nekim "znakovima pored puta" pomogao sa tim. Fizička aktivnost. Post i razgovor sa Bogom. Naučila sam da u životu kažem NE. To ne znači da sam to "ne" govorila na ruzan i otresit način, već samo lepim tonom objasnila zašto ne uživam u nekim stvarima i da bih volela da ta neka osoba to razume na pravi način. Sunce je ono što moju dušu leči - počela je ona.

Ona je istakla da je naučila da prihvati to što se nekada oseća loše.

- Lošu situaciju nisam gledala kao krajnji rezultat, već nešto što je tu, ali je prolazno. Danas ću biti napeta i anksiozna, sutra ne. Život nije med i mleko i moram da znam da prihvatim da se nekad loše osećam, kao što uživam u tome kada mi je lepo - dodala je pevačica.

Pored toga, Teodora je otkrila da je zahvalna na svemu što joj život pruža.

- Pričajte. Morate da kažete svoje probleme. Sa psihoterapeutom, mamom, tatom, bratom. S kim god, samo izbacujte to iz sebe. Plačem. Kad mi se plače, plačem i ne gutam više ništa. Svaku emociju ispoljavam. Određeni suplementi koje pijem i koji veoma dobro utiču na naše raspoloženje i anksioznost. Zahvalnost. Kao što se molite da nešto prođe, znajte da morate i da se zahvalite kada je dobro. Kada otputujem na odmor, zahvalim se Bogu na tome. Kada sam na ručku sa voljenim ljudima, zahvalim se na tome. Kada vidim moju malu Doroteu, zahvalim se Bogu na tome - poručila je.

Autor: Pink.rs