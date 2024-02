Šokirao naciju!

Milan Laća Radulović, sin Marine Tucaković, koji je preminuo 20. decembra 2022. godine, retko je govorio za medije, ali je u jednom intervjuu otvorio dušu i opisao kako je izgledalo njegovo detinjstvo, šta je radio kad mu se majka razbolela, u kakvim je odnosima bio sa Svetlanom Cecom Ražnatović... Ispričao je kako došlo do toga da mu nadimak bude Laća.

- Roditelji su mi pričali kako je to toga došlo. Zovem se Milan, 1986. godište, dete sa Vračara. Nerviralo me ime. Nisam bio ni Nikola, ni Luka, ni Stefana. I samo sam jedan dan došao i rekao - zovite me Laća", rekao je on tada.

Nije, istakao je tada, želeo da se bavi muzikom i da bude tekstopisac.

- Još kao klinac sam lepo pisao, imao sam talenta. Ali sam bio oduvek ugrožen u toj kući. To su bile devedesete, gomila pesama, hiperprodukcija, dolazili su da se malo uvlače. To je bila gungula ljudi. I tad sam govorio da nema šanse da budem muzičar i tekstopisac. Ceo taj cirkus koji se dešavao u kući, em ja prgavo dete", pričao je Laća.

Kako je govorio, mama je htela da on bude lekar, a tata mu je uvek govorio nek dete bude šta hoće.

- Mene je film interesovao dosta. Hteo sam onda filozofiju pa lingvistiku i na kraju sam završio na filmu. Diplomirao sam režiju. E onda sam shvatio, pošto sam samo filmom hteo da se bavim a ne spotovima i reklamama, da ja to u ovoj zemlji ne mogu da radim. Onda sam razmišljao da odem u Francusku ali ništa se od toga nije desilo", ispričao je Laća.

O tome kako je izgledalo tih godina kada je, kako je sam rekao, u njegovoj kući bio haos, Laća je pričao:

- Pravi se slava, dođe pokojni Badža (Radovan Stojičić, nekadašnji general policije), dođe Ceca, dođe neko iz obaveštajne službe. Onda se pojavi pijani komšija sa harmonikom. I tako...", prisećao se Laća.

Bilo je tu i neverovatnih stvari koje su se događale.

- Haris Džinović je stalno bio d****ija. Stalno se nešto bunio. E, njemu sam pišao u viski. Onda sećam se bio je neki biznis plan da se ide u Hamburg, sa nemačkom izdavačkom kućom, da se prodaju pesme. Došao čovek i ostavio tašnu i kao neće deca. Mama rekla - ma bolje vi sklonite nju. Nije sklonio, burazer i ja otvorili tašnu, crtali mu Hitlerove brkove na pasošu, iscepali karte. I propade posao", prisećao se Laća.

Umeo je on kao dete svašta i da "lane" pa je tako imao zanimljiv razgovor sa Željkom Ražnatovićem Arkanom.

- U to vreme se Ceca zabavljala sa Arkanom. I sad treba Arkan da dođe u kuću a ja pojma nemam i odem kod komšinice. I ta komšinica meni – on je bio ratni zločinac, bio je u Erdutu, bio ovamo, bio onamo. A ja dete, sve pamtim. On dođe a ja mu kažem – ti si ratni zločinac, krao si belu tehniku, ubijao si ljude. I na kraju mu kažem - p****.

- Ne, ti si p****!, uzvrati on meni. Arkan je imao skroz OK odnos sa decom. Rekli su mi da sam bio jedini čovek koji je smeo da mu kaže da je p****", rekao je Laća.

Iako je tvrdio da se neće baviti pisanjem tekstova govorio je kako je učestvovao u pisanju pojedinih pesama.

- Radio sam Severinin album onaj što je Brega (Goran Bregović). To smo radili Ljilja Jorgovanović, mama, Brega i ja. Radio sam Čolin tekst za pesmu - 'Sto puta'. To mi je jedan od omiljenih. Definitvno najveći hit koji sam sa kevom radio je pesma Dare Bubamare 'Galama'. Bila su to neka moja ludila na nekim supstancama iz tog doba, verovatno. Nisam hteo da se potpisujem ne zato što je to meni treš, nego nisam hteo time da se bavim - rekao je Laća.

Definitivnu odluku o tome da će se ipak tim poslom baviti i da će obarodovati javno da piše tekstove je doneo kada se Marina Tucaković razbolela.

- Odlučio sam to kad se mama razbolela. To se desilo baš onda kad se razbolela i kad je otišla u bolnicu. Ja sam prilično realan. To sam na majku. Najboljoj drugarici i najboljem drugaru nisam rekao da je ona bolesna, niko to nije znao. Znao sam da firma ne sme da prestane da radi, ako se to desi sve propada. Bio sam kao da se ništa ne dešava. Radio sam kao magarac a ujedno i čitao silne enciklopedije i kliničke studije da doktori slučajno ne bi nešto… Bio je to baš, baš naporan period za mene - rekao je on.

Govoreći o tom periodu kada se majka razbolela, Laća je govorio da je u najtežim trenucima bio sa njom na onkologiji.

- Kada je bila na onkologiji ja sam sa njom spavao u tom apartmanu u kom je bila. Ona je tad bila u kritičnom stanju. Kupio sam dušek i spavao na podu", rekao je on u jednoj emisiji.

Autor: Pink.rs