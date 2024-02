SMRŠAO 20 KILOGRAMA, A JEO PASULJ I SARMU: Rastin JELOVNIK sve iznenadio, a ovaj trik mu je najviše pomogao!

Sve na kašiku!

Reper Stefan Đurić Rasta mučio je muku sa viškom kilograma. Kako je jednom prilikom otkrio, smršao je 20 kilograma zahvaljujući kuvanoj hrani! Reper je, priznao je, do dobre linije došao zahvaljujući domaćim jela. On je sa 95 kilograma došao do 75.

- Kad god bi mi bilo dosadno, uzeo bih da jedem. Međutim, trudio sam se da za ručak uvek pojedem nešto kuvano kako bih smršao.

- Čim sam prešao na kašiku, kilogrami su počeli da nestaju! Za kratko vreme sam izgubio čak 20 kilograma - ispričao je reper, koji obožava da zasuče rukave u kuhinji.

- Volim sam da spremam jela, a kad ne stignem, onda naručujem. Ali više ne naručujem brzu hranu, koja goji, već supe, sarme, pasulj... To sa mnom ruča i moja ćerka Tara. Večeru izbegavam i trudim se da ne jedem posle sedam sati uveče. Ako me uhvati kriza, pojedem neki badem ili lešnik - ispričao je Rasta, koji je odličan kuvar!

- Svašta umem da spremim, čak i hobotnicu na nekoliko načina. Kad sam s momcima iz tima na turneji, kuvamo jedni drugima, jer želimo da se hranimo kvalitetno.

Muzičar svako jutro radi sklekove i meditira.

- Imam tu sreću što sam navikao da vežbam. Primetio sam da čim malo smanjim hranu i ubacim fizičku aktivnost, odmah smršam. Za sada radim sklekove i meditiram, ali ću uskoro da krenem i u teretanu i da ozbiljno radim s trenerom. U narednom periodu imam mnogo nastupa, pa mi treba kondicija. Ako budem debeo, neću moći da se krećem na bini - rekao je i priznaje da se rešio svih poroka:

- Pio sam baš mnogo gaziranog pića. Bilo mi je teško da je i izbacim. Ni alkohol više ne pijem, jer goji. Ponekad na nastupu uzmem jednu čašu neke žestine, ali i to retko.

Šta jede Rasta: Doručak: Ovsene pahuljice sa vodom i voćem Ručak: Punjene paprike i salata Večera: Omlet s povrćem Trik savet: Izbacite gazirane sokove, alkohol i šećer!

Autor: pink.rs