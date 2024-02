'KO JE ON DA NEKOME NEŠTO BRANI?!' Breskvica se osilila! Progovorila OŠTRO O ZABRANI DRAŠKA STANIVUKOVIĆA DA NASTUPA U BANJALUCI!

Progovorila!

Anđela Ignjatović Breskvica favorit je na ovogodišnjoj "Pesmi za Evroviziju", koja se održava krajem meseca, a sad je odlučila da prokomentariše zabranu koju je ne tako davno dobila da nastupa u Banjaluci.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković doneo je pre nekoliko meseci zabranu o nastupima za nekoliko srpskih izvođača u tom gradu, između kojih je bila i Breskvica.

Ona je sad otvorila dušu na ovu temu, pa je i te kako imala šta da kaže.

- To možeš njega da pitaš zašto. Ja ne znam zašto. Smatram da ne postoji razlog, nikakav. Konkretno kada sam nastupala u Banjaluci prvi put, bilo je dva koncerta, dva nastupa u jednom danu. Jedan nastup je bio namenjen za decu, odnosno osobe mlađe od 18 godina, a uveče je bio za starije od 18 godina, gde je repertoar bio prilagođen i jednoj i drugoj publici. S tim što sam naravno svoje pesme pevala na oba, ali kao ostalo je sve bilo prilagođeno, s obzirom da sam znala da će tu biti i dosta dece koji nemaju prilike da dođu na moje nastupe. I meni je stvarno mnogo drago kad se tako napravi nešto, da li na otvorenom, da li negde na trgu nekom ili negde, da mogu da dođu deca koja, inače, ne mogu, a želela bi da dođu. Zašto mi njima da ne učinimo da dođu na koncert i da osete kako je to? Apsolutno su mi nejasni komentari ljudi: "Šta deca tu rade?"... Došli su se zabavljaju, zanimljivo im je. Natup za decu je počinjao u pet popodne, bilo je prikladno vreme. I vreme, i repertoar, i sve je bilo apsolutno namenjeno za njih. Tako da, ta dva nastupa su prošla bukvalno savršeno. Sve ukupno je bilo preko 5.000 ljudi. I svi su bili prezadovoljni i presrećeni. I komentari narednih par meseci koje sam dobijala od ljudi koji su dolazili bili su divni - navela je Breskvica prvo.

- Eto, ja sam zapamtila Banjaluku kao jedno mesto gde imam mnogo svoje publike, mnogo dobrih ljudi koji pevaju sa mnom i ostalo mi je u lepom sećanju. I onda je došao taj trenutak da je trebalo ponovo da nastupim u Banjaluci, i gde sam par dana, čini mi se, pred sam nastup dobila informaciju da mi je zabranjeno. Da, da mi se otkazuje nastup. Nije mi bilo apsolutno jasno zašto. Onda su krenule te priče Desingirica, Pljugica, Breskvica... Ne znam da li je on to iskoristio moje ime jer mu se rimovalo. Ali onda sam posle shvatila da to nije slučaj. Opet, smatram da Desingerica i Pljugica imaju taj neki svoj stil koji rade, a koji nije po svačijem ukusu, apsolutno... Ali opet, ako neko želi da dođe da ih sluša, ko je i on i bilo ko da bilo kome zabrani bilo šta? Nije mi se javio posle toga. Ja ni ne očekujem i ne mislim da treba da mi se javi - dodala je mlada pevačica.

- Njegovo opravdanje je bilo, pošto su za taj prvi nastup u kome sam pevala zakupljeni bilbordi po gradu na kojima je korišćena slika iz mog spota za pesmu "Lutka"... Na njima sam se ja slikala sa tim nekim plastičnim pištoljem sa devojkama iz spota, jer kao to je bio fazon tog spota. I ja sam time pozivala na nasilje - zaključila je Breskvica.

