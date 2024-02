Iznela javno svoj stav!

Supruga pevača Slobe Radanović, Jelena Radanović, podržala je Anđelu Ignjatović Breskvicu na prestojećem takmičenju za našeg predstavnika na Evrosongu, gde će se predstaviti pesmom "Gnezdo orlovo". Breskvica je otkrila da su joj podršku pružile Danica Crnogorčević i Sanja Vučić, ali i pevač Sloba Radanović sa suprugom Jelenom.

Radanovićka je sada i na Instagramu podelila deo Anđelinog intervjua i tom prilikom osula paljbu po "Evroviziji".

"Evrovizija uvek zahteva nešto novo, do sada neviđeno. Bradati muškarci u štiklama, gole muške bradavice, nalakirani muški nokti, satanistički znaci i koregorafije su staro, već viđeno, loše i dosadno. Gnezdo orlovo je novo i dobro", napisala je Jelena.

"Sanja Vučić je neko ko je od prvog trenutka kad sam joj saopštila da ću da se prijavim, bila tu uz mene i pomogla mi milion puta, ispričala mi kako sve funkcioniše. Ona je ta koja me je baš podržala. Takođe, Slobodan Radanović i njegova žena Jelena, stvarno ih pozdravljam puno. Oni su mi se javili, podržali me, dopada im se pesma. Nije nažalost puno kolega, malo mi je krivo zbog toga, ali eto njih dvoje, troje, četvoro koji jesu, jako sam im zahvalna - rekla je ona i dodala da je posebno dirnula podrška Danice Crnogorčević:

"Bila sam srećna. Ja sam to podelila svuda i svima sam poslala. Kao, Danica je pričala o meni. Znači, meni je to bilo predivno. I posle mi se javila, naravno. Pohvalila me je i u porukama i pozvala me na koncert i sve. Tako da i ona i njen muž Ivan su stvarno divne osobe i mnogo ih volim. Ono što ljudi možda ni ne znaju, ali ja konstantno slušam njenu muziku. Na primer, u kolima, kao vide me u kamari, auto sa spoilerom, ja vozim i slušam Danicu Crnogorčević. Ja stvarno nju mnogo volim i baš mi je drago što me je podržala".

