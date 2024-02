ŠOK OGLAŠAVANJE RADE MANOJLOVIĆ! Svi sumnjaju da je upućeno ovom pevaču: Neće me više niko praviti budalom! (FOTO)

Svi su odmah pomislili da se obratila ovom poznatom muškarcu!

Rada Manojlović nedavno je podigla veliku prašinu izjavom da je spremila duet koji će otpevati s bratom Nenadom, međutim, on joj je javno, odgovorio da od toga nema ništa jer se njemu pesma ne dopada. Sada se Manojlovićeva oglasila na društvenoj mreži "X" i svi su ubeđeni da se obratila upravo Nenadu.

Rada je, kao i obično, svoje misli napisala na popularnoj društvenoj mreži, a svi su odmah pomislili da je ovo uputila bratu:

- E pa neće Radmilu više niko praviti ludom - poručila je pevačica.

Podsetimo, Nenad je za Grand pre nekoliko dana otkrio zbog čega je odbio da snimi duet sa sestrom Radom, a ova priča je u medijima izazvala pravu buru.

- Ja sam nešto pročitao na internetu, nisam pričao sa njom još na tu temu. To nije prvu duet o kome pričamo, prvi je ona odbila, drugi ja, ovaj treći postoji neka igra reči otac i sin i to mi je bilo odbojno. Kako sam radio oko praznika, jedva sam čekao da odmorim i da se ne javljam na telefon i desilo se da nisam odgovorio, a to je najnormalnije jer ne javlja se ni ona meni nekad deset dana, što ne zameram, normalno - rekao je on za Grand i dodao:

- Mislim da je malkice burnije reagovala, ja ne smatram da je izdaja ako se meni ne svidi pesma i neću da je snimim. Ako se pojavi neka koja mi se svidi, naravno da ću da snimim jer mi je ona draža od svih pevača, ali mi se pesma nije svidela. To što se ona naježila ja nju, ne delimo mišljenje, ona je najavila da je me nije ni pitala, ali je to bilo prevremeno. Ne mora to da bude neka tema gde smo se mi rastali, može neka veselija.

