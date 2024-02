NINA ĐOGANI PROGOVORILA O POZNANSTVU SA BRAĆOM PANIĆ! Oglasila se nakon snimka sa uhapšenim makroom! Spomenula i svog dečka! BESNA KAO RIS!

Prvi put javno progovorila o poznanstvu sa braćom Panić.

Bahati momak sa društvenih mreža Uroš Panić i njegov brat Miloš učestvovali su u posredovanju prostitucije zbog čega je MUP Srbije raspisao poternicu za njima.

Oni su poznati po šokantnim snimcima na Instagramu i Tik Toku koje su svakodnevno objavljivali, a na jednom od njih našla se i Nina Đogani, ćerka pevačice Anabele Atijas i Gagija Đoganija.

Nina se tim povodom do sada nije oglašavala, a sada je prvi put javno progovorila o poznanstvu sa braćom Panić.

- Pričate o nekim poznanstvima, nemate pojma šta stavljate uopšte, stavljate snimak od pre tri godine iz izlaska i pišete o nekim poznanstvima i saradnjama, mešate mog dečka, koji nema apsolutno jedan odsto veze ni sa čim - započela je Nina, pa nastavila:

- Ostavite mene i moj život na miru, ne diram nikog, ne bavim se tuđim životima. Pravite neku pogrešnu sliku o meni iz dosade. NEMAMO VEZE NI SA ČIM, prvi i poslednji put se oglašavam - zaključila je Đoganijeva na Instagramu.

Braća Panić organizovali mrežu za podvođenje žena

Podsetimo, Miloš i Uroš Panić, zajedno s Vukom Stankovićem, mesecima unazad organizovali su mrežu za podvođenje žena na tri lokacije u Beogradu, ostvarujući mesečni prihod od preko 30.000 evra.Sve do najsitnijih detalja planirali su svoj "posao", pri čemu su saloni za masažu, koji su samo bili paravan za prostituciju, bili registrovani na ime Vuka Stankovića kao jedinog vlasnika. Na jednom od snimaka sa društvenih mreža, braća Panić su svog uhapšenog prijatelja opisivali kao "makroa".

- Osumnjičenima se stavlja na teret da su na teritoriji GO Zemun i GO Savski venac navodili, podsticali i organizovali predaju oštećenih ženskih lica drugim licima radi prostitucije tako što su na različitim internet stranicama objavili oglas sadržine da mlade i zgodne maserke pružaju usluge senzualne masaže za muškarce po ceni od 3.500 dinara do 10.000 dinara, ostavljajući nekoliko kontakt telefona na koja su se javljale oštećene - saopštilo je Treće osnovno javno tužilaštvo.

Autor: Pink.rs