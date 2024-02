NOVI DEČKO MILICE TODOROVIĆ JURIO OVU NJENU KOLEGINICU! Godinu dana pokušavao da je osvoji, a evo šta ona kaže! ISPLIVALA I NJIHOVA ZAJEDNIČKA FOTKA!

Novi dečko Milice Todorović, Lazar Granić je po svemu sudeći slab na pevačice.

Ovaj majstor za iscrtavanje obrva i skidanje tetovaža, što mu je primarno zanimanje, kog je u posao uveo biznismen Branko Babić, pre atraktivne pobednice druge sezone "Zvezde Granda" bio je opčinjen njenom koleginicom Sandrom Afrikom. On je želeo da osvoji vatrenu brinetu, a trudio se, kaže dobro obavešteni izvor, čak godinu dana.

Lazar se nekada bavio manekenstvom, a jedan od angažmana mu je bilo i pojavljivanje u Afrikinom spotu za pesmu "Flert". Izuzetno mu se dopadala i rešio je da je osvoji. Kako se saznaje, Granić joj je slao poruke, nabacivao joj se, udvarao, ali Afrika nije poklekla na njegov šarm. Dolazio je u naselje u kom Sandra živi, posećivao restoran Saše Kovačevića u koji Afrika redovno ide, ali mu ništa nije pomoglo da joj se približi. Ona nije htela vezu s njim.

- Lazar jeste fin dečko, ali voli poznate. Njemu se sviđaju pevačice i oduvek je želeo da osvoji neku. Za Afrikom je bio lud. Stalno ju je zvao i slao joj poruke. Ona mu se sviđala i pre nego što se pojavio kod nje u spotu. Tu ništa nije bilo jer ona nije htela. Nije joj se dopao i na ljubazan način ga je iskulirala. Ali i pored toga što mu je jasno stavila do znanja da ne želi da bude s njim, on je nastavljao s pokušajima da je osvoji, ali uzalud. To je trajalo godinu dana i on je na kraju odustao - priča sagovornik koji poznaje Granića.

Prema njegovim rečima, Sandra nije jedina koju je startovao pre Milice.

- Bilo je tu još nekoliko poznatih sa estrade kojima je pisao poruke na društvenim mrežama. Tako on ulazi u priču, pa koja odgovori, on nastavi da se udvara dok je ne osvoji. Sviđala mu se i Nataša Bekvalac, ali ne znam da li je uspeo da dođe do nje. Zavodnik je on, voli da dominira i osvaja. Milica mu se izuzetno svidela jer je drugačija, vesela, prirodna, kulturna, dobra duša i prava devojka. Ako ga ona ne smiri, neće nijedna - tvrdi izvor.

Ovim povodom oglasila se Sandra Afrika.

- Ne bih da komentarišem tog dečka. On jeste bio kod mene u spotu, ali to je sve. Milica mi je jako draga, veoma je cenim i poštujem i volela bih da bude srećna i voljena - rekla je Sandra.

Autor: Pink.rs