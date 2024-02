Sandra Afrika se UTEGLA OD GLAVE DO PETE, pa otkrila kako je došla do svoje savršene linije: Nije joj bilo nimalo lako, a evo koliko kilograma ima jedna od naših najzgodnijih pevačica! (FOTO+VIDEO)

Otkrila tajnu svog besprokornog izglea!

Poznata pevačica Sandra Afrika pojavila se večeras na sedmom rođendanu emisije ''Ekskluzivno'', a tom prilikom sve je oduševila svojim brutalnim izgledom. Sandra se pojavila u atraktivnoj, crnoj odevnoj kombinaciji, a odmah na početku otkrila je kako je došlo do svoje savršene linije.

- I dalje sam na režimu, verovali ili ne, prija mi iskreno, tu su neki dani koje ja ne poštujem, ali sam sada zadovoljna kilažom. Tu sam na 57, 58 kilograma koje mi stoje dobro. Ubacila sam trening. Tu je neka proteinska ishrana. Iskreno sam prezadovoljna - otkrila je Sandra za Pink.rs i dodala:

- Ja bih da vam čestitam rođendan, da vam poželim sve najbolje. Velike pohvale za Rumenića, on sve to uvek spakuje kako treba, on je pre svega veliki čovek, dugo se znamo, on kad te ispoštuje, ispoštuje i više nego što je neko zaslužio, tako da sve pohvale - poručila je pevačica.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs