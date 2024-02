NA VENČANJU IZGLEDALA KAO PRINCEZA! Mladin brat tražio MILION DOLARA, a šeik je OPSOVAO na srpskom! Evo koji broj je magičan za NAJBOGATIJU SRPKINJU!

Jelena bin Drai godinama živi u idiličnom braku sa arapskim milijarderom Saida bin Draija.

Zbog posla, jedno vreme živela je u Italiji, nakon čega se preselila u Dubaji. Tamo je srela i upoznala svog supruga aida bin Draija. U tom trenutku Jelena je bila proglašena najlepšom misicom, ali uprkos toj činjenici, šeik nije obraćao pažnju na nju. Na prvu loptu, nije mu se svidela.

- Pri prvom susretu uopšte nije obraćao pažnju na mene. Tada sam imala samo četrdeset osam kilograma i, samim tim, delovala ispijeno. Njemu se kao i svakom Arapinu dopadaju "rasne" žene, sa izraženim oblinama. Zaintrigirala sam ga tek kad smo počeli da komuniciramo - ispričala je Jelena u jednom intervjuu pre nekoliko godina.

Par je bio u vezi četiri godine pre nego što su odlučili da se venčaju, a sudbonosno "da" izgovorili su 2007. na ceremoniji kojoj je prisustvovalo oko 300 zvanica iz celog sveta. Kako je nekadašnja manekenka otkrila, sve je bilo u znaku broja četiri.

- Venčali smo se 4. aprila, u četiri posle podne. Zabavljali smo se četiri godine, Saidov broj dresa kad igra polo je 4, a želimo četvoro dece - otkrila je tada Jelena za Hello.

Zanimljivo je da su na intimnom slavlju, koje se odigralo u kući Saidovog oca u Dubaiju, ispoštovani i srpski i arapski običaji, ali najzanimljivija je bila "prodaja mlade" u režiji Jeleninog brata.

- Dobio je veliki aplauz kad se obratio prisutnima: "Samo da znate, dragi gosti, pre nego što počnem da prodajem mladu, moja sestra za mene nema cenu. Ali, ajde, krenimo sa milion dolara." Said je na to opsovao na tečnom srpskom. U međuvremenu, moj suprug je zvao moju majku Vasiljku da mu pomogne, a ona mu je doviknula: "Možeš i za džabe da je dobiješ, samo je već jednom vodi!"- Peđa je sutradan ujutro došao da vrati Saidu pare jer je mislio da se moj suprug šalio kad mu je stavio svežanj novčanica u džep. Samo on i Said znaju za koliko novca me se familija Jakovljević napokon rešila - rekla je Jelena.

Inače, Jelena je na venčanju izgledala poput princeze, u nestvarnoj haljini na kojoj su se preplitali srebrni detalji.

Jelena živi potpuno normalnim porodičnim životom u palati pored mora, imaju četvoro dece i kod njih nema prostora za senzacije.

Autor: Pink.rs