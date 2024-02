FOLK PEVAČICU PREVARIO MUŽ, A REČI ADVOKATA SU JE TEK DOTUKLE: Gleda me u oči i laže, ostala sam sa samo 10 dinara!

Nela Bijanić više od deset godina bila je u braku sa estradnim menadžerom Rajkom Mijanovićem, a onda je saznala da je vara.

Naime, Nela Bijanić je ispričala kako je izgledao trenutak kada je shvatila da je suprug vara, ali i šta je osećala u tom trenutku.

- Ja kada sam se udala mislila sam da je to kraj, ja sam spustila roletne i to je tako. Nisam ja iz te priče, te prevare, ja kada sam sa jednim, ja sam sa jednim. Sedi druže da popričamo, ako ne može više onda ideš i zdravo, zdrava komunikacija je bitna. Možda je on tu postupio neljudski, a preko prevare ne želim da pređem. Imamo zajedničku imovinu, sina, snajku, unuke. Patrijarhalno sam vaspitana, ali često kažem: Kada sam se ja razvela – sve žene na svetu mogu. Naravno da nisam zaslužila, teško sam podnela jer sam bila zatečena - priznala je ona.

Nela ističe da joj je intuicija govorila da nešto nije u redu.

- Ne volim što imam izraženu intuiciju. Advokat kaže: "Što manje znaš, manje te boli glava", ali ja tačno znam kada mu zazvoni telefon – kada ide da radi, a kada ide tamo negde. Gleda me u oči i laže, ja sedim kod kuće i znam sve, znate kad je Bog na vašoj strani. Moje pravo ime je Danijela, a to znači – Bog je moj sudija i jedini. Ja sam ulagala u svoju karijeru, ostala sam sa 10 dinara, gazila sam, znala sam da će se vratiti, ostaješ sa 10 dinara, ali sutra ti Bog da, ne ostavlja te - ističe pevačica.

Autor: Pink.rs