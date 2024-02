ONI NASTUPAJU TAMO GDE JE PRIJA NEPOŽELJNA! Svi šokirani ZABRANOM da srpska pevačica održi koncert u Zadru, a ove hrvatske zvezde pevaju tamo! (FOTO)

Iako je srpska pevačica postavila rekorde širom regiona, napunila čak pet zagrebačkih Arena, što nikome do sada nije pošlo za rukom, ima 5 zakazanih Arena u Osijeku, to nije bilo dovoljno da joj se dozvoli da zapeva publici u Zadru.

Aleksandra Prijović, koja puni arene u celom regionu, nepoželjna je u Zadru, objavio je hrvatski portal index.hr.

Njoj je zabranjen koncert koji je planirala da održi u maju ove godine, ali do dogovora nije došlo, te stoga nije ni objavljen, niti reklamiran. Mediji iz Hrvatske su krivicu svalili na gradonačlenika Zadra Branka Dukića, navodeći da on nije dao dozvolu da se spektakl održi.

Iako je srpska pevačica postavila rekorde širom regiona, napunila čak 5 zagrebačkih Arena, što nikome do sada nije pošlo za rukom, ima 5 zakazanih Arena u Osijeku, to nije bilo dovoljno da joj se dozvoli da zapeva publici u Zadru. Mediji u Hrvatskoj su objavili da je navodno razlog zabrane da nema mesta u dvorani "Krešimir Ćosić", koja se nalazi u okviru Sportskog centra "Višnjik", ali kada se pogleda program, u toj dvorani je za maj, kada je Prija želela da održi spektakl, najavljen samo jedan koncert. Naime, 27. maja tamo će nastupiti plesna trupa iz Irske Lord of the Dance. Drugih najavljenih koncerata nema za taj mesec, ali će i u martu i u aprilu biti nastupa dve zvezde. I to iz Hrvatske.

Naime, 8. marta najavljen je koncert Prijine bliske prijateljice Jelene Rozge, koja joj je bila jedna od gošći na koncertima u Zagrebu, dok je 13. april rezervisan za Severinu.

Dakle, termina je bilo, ali očito postoje neki drugi razlozi za zabranu, ali se o njima ćuti. Gradonačelnik Zadra je u izjavi za tamošnji portal demantovao da on stoji iza zabrane i odgovornost prebacio na upravu Sportskog centra "Višnjik".

- Živimo u slobodnom društvu gde svako sluša muziku kakvu želi. Protiv sam svake vrste zabrane i iznenađuju me ovakve konstrukcije u pojedinim medijima. Ne bavim se organizacijom koncerata i ne razumem zašto se tolika fama podigla oko toga. ŠC Višnjik ima svoju upravu i svoju poslovnu politiku koja samostalno odlučuje o programu i komercijalnim sadržajima, pa i onima koji se meni lično ne sviđaju. Nisam ljubitelj te muzike niti bih išao na takav koncert i to je sve što imam da kažem o tome - rekao je Branko Dikižć u pisanoj izjavi koju je dostavio portalu zadarski.hr.

Autor: Pink.rs